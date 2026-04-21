Нардеп шокував заявою: який нині середній вік мобілізованих у навчальних центрах

Середній вік мобілізованих у деяких навчальних центрах перевищує 40 років. Це ускладнює виконання бойових завдань на фронті.

Про це заявив нардеп Вадим Івченко, пишуть "Новини.LIVE".

Який середній вік мобілізованих?

За словами депутата, в окремих навчальних центрах середній вік мобілізованих перевищує 40 років. Водночас він відмовився уточнювати, про які саме центри ідеться.

Івченко зауважив, що людям старшого віку значно складніше виконувати завдання, які потребують фізичної сили та вправності, зокрема швидко пересуватися, облаштовувати позиції чи брати участь у бойових діях.

Вибачте, але війна точно не для 60-літніх чоловіків. Тому що вони різні, в більшості випадків різні. І виконувати завдання потрібно різне. І проповзти потрібно там п'ять – сім кілометрів, і пройти двадцять кілометрів з відповідними сумками і так далі. І ще і стан здоров'я має бути досконалий до всіх цих речей,

– зазначив нардеп.

Іващенко додав, що ТЦК мають зосереджуватись на якості мобілізованих, а не на їх кількості. На його думку, пріоритет слід надавати чоловікам віком 25 – 50 років, а не старшим категоріям.

