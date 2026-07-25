Чи можуть заброньовані працівники виїжджати за кордон під час війни і що для цього треба

Під час воєнного стану виїзд за кордон для чоловіків 18 – 60 років обмежено. Але є виняток для деяких категорій осіб, зокрема заброньованих працівників.

Кому саме із них можна перетинати державний кордон та які документи для цього потрібні, розповіли у Міністерстві юстиції.

Хто із заброньованих може виїхати за кордон під час війни?

У Правилах зазначено, що військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації мають право виїздити за кордон.

Заброньовані військовозобов'язані перебувають на спеціальному військовому обліку. Але йдеться лише про відрядження.

А от щодо можливості перетину кордону під час відпустки, то такого чіткого нормативно-правового регулювання немає.

Дізнатися про порядок перетину кордону для цієї категорії осіб можна виключно з роз'яснень Державної прикордонної служби України,

– зауважили у Мін'юсті.

Зверніть увагу! Деякі держслужбовці, наприклад, члени уряду, заступники міністрів, судді, прокурори, керівники державних органів, депутати місцевих рад, а також інші особи, визначені у статті 2 – 14 Правил, взагалі не можуть виїздити за кордон з метою відпустки.

Оскільки Правила часто змінюються і наразі не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих, то остаточне рішення приймається індивідуально на розсуд прикордонників.

Якщо ж все ж таки дозволили виїзд, громадянин повинен підготувати:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон,

паперовий військово-обліковий документ або електронний варіант в додатку Резерв+ (повинен містити позначку про бронювання та внесений до системи "Оберіг"),

витяг з наказу про відпустку або його копія (має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо),

інші документи для підтвердження мети поїздки.

Важливо. Працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.

Мін'юст рекомендує напередодні подорожі уточнювати порядок перетину у працівників Держприкордонслужби за телефоном: 1598 або через інші канали комунікації.

До слова, в Україні окутане міфами питання виїзду жінок за кордон. Але станом на сьогодні більшість українок таки можуть перетинати кордон. Водночас тимчасова заборона на виїзд може застосовуватися: