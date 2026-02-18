Чи можуть мобілізувати з інфвалідністю у 2026 році: які правила оформлення відстрочки

Під час воєнного стану мобілізації підлягають переважно чоловіки віком від 25 до 60 років. Водночас закон передбачає перелік підстав для відстрочки. Серед них – інвалідність.

Чи входять до їх числа люди з серйозними захворюваннями і яка група інвалідності звільняє від мобілізації – читайте на 24 Каналі.

Дивіться також Бронь від мобілізації: хто з працівників може отримати відстрочку у лютому

Чи мобілізують людей з інвалідністю?

У статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зазначено, що особи з інвалідністю мають право на відстрочку від призову. При цьому група інвалідності, конкретний діагноз або строк встановлення статусу значення не мають.

Тобто відстрочка надається всім громадянам, яким офіційно встановлено інвалідність – незалежно від того, це перша, друга чи третя група.

Згідно з оновленими правилами, які набрали чинності наприкінці 2025 року, оформлення відстрочки більше не здійснюється через ТЦК. Подати документи можна через Центри надання адміністративних послуг або за допомогою застосунку "Резерв+".

Якщо інвалідність встановлюється вперше, необхідно звернутися до сімейного лікаря, який видає направлення на проходження медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Комісія визначає групу інвалідності та термін її дії.

Після отримання відповідної довідки можна подати заяву на оформлення відстрочки. Якщо документи внесені до електронних реєстрів, процедура доступна онлайн через "Резерв+". У разі відсутності цифрових даних звертатися потрібно до найближчого ЦНАПу.

У Законі "Про мобілізацію" йдеться, що відстрочка за інвалідністю може надаватися на строк 6-12 місяців. Після завершення цього періоду людина має повторно пройти медико-соціальну комісію. Зазвичай це стосується випадків, коли йдеться про захворювання середньої тяжкості або стани, що можуть змінюватися з часом.

Водночас є діагнози та медичні підстави, за яких інвалідність встановлюється безстроково. У такому разі відстрочка також діє без обмеження в часі, а відповідний статус автоматично відображається та продовжується в електронній системі "Резерв+".

Коли мобілізація осіб з інвалідністю можлива

Попри право на відстрочку, частина чоловіків з інвалідністю добровільно прагне служити в армії. Закон не забороняє цього: особи з будь-якою групою інвалідності можуть укласти контракт із конкретною військовою частиною за власним бажанням. Саме підписання контракту є єдиною законною підставою для проходження служби у такому випадку.

Є ще одна ситуація, коли людину можуть мобілізувати – якщо в територіальному центрі комплектування відсутня інформація про її інвалідність, а відстрочка офіційно не оформлена. У такому разі формально підстав для звільнення від призову немає, і мобілізація вважається законною.

Саме тому особам з інвалідністю важливо самостійно подбати про подання документів і переконатися, що статус відстрочки коректно відображений у "Резерв+".

"Обмежено придатні" повинні перепройти військово-лікарську комісію