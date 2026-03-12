Правила мобілізації жінок в Україні: що змінилось з березня 2026 року

В Україні триває загальна мобілізація, тож жінки з фармацевтичною чи медичною освітою зобов'язані перебувати на військовому обліку. Водночас їхній призов залишається добровільним.

До лав ЗСУ вони можуть долучатись лише за власним бажанням. Про це йдеться порталі "Юристи.UA".

Чи змінились правила мобілізації жінок в Україні?

Юрист Андрій Карпенко зазначив, що для призову жінок необхідні зміни в законодавстві, які наразі не ухвалені державою. Він додав, що у 2026 році жінки з медичною освітою зобов'язані перебувати на військовому обліку, однак їхня мобілізація залишатиметься добровільною. Навіть під час воєнного стану військовослужбовці ТЦК не мають права вручати повістку без письмової згоди жінки.

Усі зміни 2025 – 2026 років – від автоматичного обліку до уточнення термінів служби – лише розширюють можливості, а не вводять примус,

– підсумував Карпенко.

Важливо! Постанова Верховної Ради передбачає військовий облік жінок із медичними спеціальностями, зокрема ідеться про лікарів, фармацевтів, медсестер, стоматологів та психологів. Ці категорії включають до списку військовозобов'язаних незалежно від того, чи працює жінка за своєю професією.

Хто нині підлягає мобілізації?