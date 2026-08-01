Чи можуть мобілізувати у 59 років в Україні: що кажуть адвокати

В Україні чоловіки, яким виповнилося 59 років, залишаються військовозобов'язаними та можуть бути мобілізовані на загальних підставах. Сам по собі вік не є підставою для звільнення від призову, доки особі не виповниться 60 років.

Водночас під час ухвалення рішення враховують не лише дату народження, а й стан здоров'я, військову спеціальність та потреби Збройних Сил України. Це пояснила адвокатка Анна Даніель у коментарі для "Фокусу".

Чи можуть мобілізувати 59-річних?

Як зазначає Анна Даніель, мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років здійснюється відповідно до загальних норм законодавства. Під час призову враховують придатність до військової служби, військово-облікову спеціальність, професійний досвід та актуальні потреби українського війська.

Граничний вік перебування на військовій службі для рядового, сержантського, старшинського та більшості офіцерського складу становить 60 років. Тому до дня свого 60-річчя військовозобов'язаний може бути призваний, якщо військово-лікарська комісія визнає його придатним і він не має законних підстав для відстрочки чи звільнення від мобілізації.

Сам факт, що чоловікові 59 років, не означає автоматичного призову. Під час ухвалення рішення оцінюють кілька важливих критеріїв.

Передусім враховується стан здоров'я військовозобов'язаного. Крім цього, значення мають наявність військово-облікової спеціальності, бойового досвіду та професійних навичок, які можуть бути корисними для армії.

Зокрема, попит мають медики, інженери, водії, спеціалісти з ремонту техніки та інші фахівці, необхідні для забезпечення діяльності Збройних Сил України.

Місце проходження військової служби визначають індивідуально. Воно залежить від висновку військово-лікарської комісії, військової спеціальності та потреб ЗСУ.

Чоловіків старшого віку можуть залучати як до бойових підрозділів, так і до виконання завдань у тилу. Водночас існують рекомендації частіше призначати військовозобов'язаних віком 50+ на посади, пов'язані з логістикою, транспортним забезпеченням, ремонтом техніки, технічним обслуговуванням чи іншою діяльністю, яка не потребує значних фізичних навантажень.

Однак такі рекомендації не є обов'язковими. Якщо військовозобов'язаний відповідає встановленим вимогам, закон не забороняє призначити його і на бойову посаду.

Коли мобілізація вже не проводиться?

Визначальним є саме день досягнення 60-річного віку. Після цього громадянин підлягає виключенню з військового обліку за віком, а мобілізація на загальних підставах більше не застосовується.

Водночас чоловік, якому ще не виповнилося 60 років, навіть якщо до дня народження залишилося кілька місяців або тижнів, юридично залишається військовозобов'язаним і може бути мобілізований відповідно до чинного законодавства.

Після досягнення граничного віку юристи радять звернутися до ТЦК та СП, щоб переконатися, що в облікових документах внесено інформацію про виключення з військового обліку. Саме після офіційного оформлення цього статусу людина більше не підлягає мобілізації.