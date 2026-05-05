Абсолютно всі довідки про інвалідність треба анулювати, бо їх чоловіки купили, – нардеп Нагорняк
- Нардеп Сергій Нагорняк пропонує анулювати всі довідки про інвалідність, бо вважає, що 98% з них були куплені.
- Він також запропонував офіційно дозволити купувати відстрочку від служби, щоб забезпечити виїзд з України.
Про це він сказав в інтерв'ю "Телеграфу".
Що пропонує Нагорняк?
Нардеп Сергій Нагорняк пропонує анулювати абсолютно всі довідки про інвалідність, адже "98% з цих довідок чоловіки купили".
Водночас він запропонував офіційно купувати відстрочку "у білу". Це б дозволило, зокрема, виїздити з України.
А ті, хто такої можливості не має, але має бажання йти захищати країну, повинні мати хорошу мотивацію від держави. Але держава десь має брати цей фінансовий ресурс,
– зазначив він.
У Раді пропонують ввести офіційну платну відстрочку
У Верховній Раді пропонують запровадити "економічне бронювання", що дозволить громадянам офіційно оплачувати відстрочку від служби в армії.
За словами депутата Сергія Нагорняка, нинішня система мобілізації та бронювання потребує перегляду через дефіцит особового складу в ЗСУ та дисбаланс між економікою та армією.