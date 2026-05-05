Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Абсолютно всі довідки про інвалідність треба анулювати, бо їх чоловіки купили, – нардеп Нагорняк
5 травня, 17:39
2

Абсолютно всі довідки про інвалідність треба анулювати, бо їх чоловіки купили, – нардеп Нагорняк

Сергій Попович
Основні тези
  • Нардеп Сергій Нагорняк пропонує анулювати всі довідки про інвалідність, бо вважає, що 98% з них були куплені.
  • Він також запропонував офіційно дозволити купувати відстрочку від служби, щоб забезпечити виїзд з України.

Нардеп Сергій Нагорняк заявив, що абсолютно всі довідки про інвалідність треба обнулити. Він вважає, що практично всі вони були куплені.

Про це він сказав в інтерв'ю "Телеграфу".

Дивіться також Масового оповіщення військовими ТЦК не буде: Міноборони пояснило, як реформуватимуть мобілізацію 

Що пропонує Нагорняк?

Нардеп Сергій Нагорняк пропонує анулювати абсолютно всі довідки про інвалідність, адже "98% з цих довідок чоловіки купили".

Водночас він запропонував офіційно купувати відстрочку "у білу". Це б дозволило, зокрема, виїздити з України.

А ті, хто такої можливості не має, але має бажання йти захищати країну, повинні мати хорошу мотивацію від держави. Але держава десь має брати цей фінансовий ресурс, 
– зазначив він.

У Раді пропонують ввести офіційну платну відстрочку

  • У Верховній Раді пропонують запровадити "економічне бронювання", що дозволить громадянам офіційно оплачувати відстрочку від служби в армії.

  • За словами депутата Сергія Нагорняка, нинішня система мобілізації та бронювання потребує перегляду через дефіцит особового складу в ЗСУ та дисбаланс між економікою та армією.

Пов'язані теми:

Верховна Рада
Мобілізація в Україні