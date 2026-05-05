Абсолютно всі довідки про інвалідність треба анулювати, бо їх чоловіки купили, – нардеп Нагорняк

Нардеп Сергій Нагорняк заявив, що абсолютно всі довідки про інвалідність треба обнулити. Він вважає, що практично всі вони були куплені.

Про це він сказав в інтерв'ю "Телеграфу".

Дивіться також Масового оповіщення військовими ТЦК не буде: Міноборони пояснило, як реформуватимуть мобілізацію

Що пропонує Нагорняк?

Нардеп Сергій Нагорняк пропонує анулювати абсолютно всі довідки про інвалідність, адже "98% з цих довідок чоловіки купили".

Водночас він запропонував офіційно купувати відстрочку "у білу". Це б дозволило, зокрема, виїздити з України.

А ті, хто такої можливості не має, але має бажання йти захищати країну, повинні мати хорошу мотивацію від держави. Але держава десь має брати цей фінансовий ресурс,

– зазначив він.

У Раді пропонують ввести офіційну платну відстрочку