Вчений опинився у військовій частині під час розгляду відстрочки: що відомо про скандал

Кандидат історичних наук подав документи на продовження відстрочки. Проте до завершення їх розгляду чоловік потрапив у ТЦК.

А згодом його відправили у військову частину. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Що відомо про скандал?

Український археолог, кандидат історичних наук та старший науковий співробітник "Науково-дослідного центру "Охоронна археологічна служба України"" НАН України потрапив у скандал із ТЦК. Омбудсмен сказав, що до нього звернулася дружина науковця.

У минулому її чоловік вже служив у ЗСУ, був стрільцем та має статус учасника бойових дій. Жінка розповіла, що 28 липня 2026 року її чоловік прийшов до ЦНАПу в Кам'янці-Подільському, щоб подати документи для продовження відстрочки як науковий працівник.

Він отримав підтвердження, що пакет документів розглянуть протягом 15 днів. Вже 8 серпня чоловіка доставили до місцевого районного ТЦК та СП.

У військкоматі науковець повідомив про подану заяву та показав опис вхідних документів із ЦНАПу. Проте цей папірець у нього забрали.

Лубінець наголосив, що попри відсутність офіційного рішення про відстрочку, чоловіка одразу направили на ВЛК. Зараз він перебуває у військовій частині.

Омбудсмен назвав цю ситуацію обурливою та такою, що потребує негайної перевірки. Він зазначив, що направив повідомлення про можливе кримінальне правопорушення до Офісу генпрокурора та звернувся до Військової служби правопорядку ЗСУ.

Наголошую, що практику сліпої бусифікації та мобілізації для галочки треба викорінити! Цифри у звітах не впливають на реальний хід війни. Мобілізація не має відбуватися лише на папері,

– заявив Лубінець.

Він наголосив, що під час повномасштабного вторгнення, завдання України не лише вистояти, а й не втратити державу, в центрі якої гідність, свобода та права людини.

Омбудсмен підкреслив, що мобілізація необхідна, але зазначив, що вона не може відбуватись усупереч законам.

У п'ятницю, 14 серпня, на Миколаївщині під час евакуації родин із дітьми з Херсонщини водія Товариства Червоного Хреста зупинили на блокпості та доправили до ТЦК. Волонтери заявляли, що правоохоронці діяли обманом, а пасажирів залишили напризволяще посеред дороги.

Раніше на Тернопільщині людину з інвалідністю незаконно доставили до ТЦК. 57-річного чоловіка з серцевим захворюванням добу незаконно утримували й намагались довести, що його відстрочка вже не дійсна.