Воєнний стан в Україні: чи може ТЦК затримувати людей та забирати телефони

Під час проведення мобілізаційних заходів військовослужбовці ТЦК не мають права затримувати людей або вилучати їхні телефони без законних підстав. Відповідні обмеження передбачені чинним законодавством.

Таку інформацію повідомила адвокатка Юлія Антонюк у коментарі для УНІАН.

Як можуть діяти військовослужбовці ТЦК?

Адвокатка каже, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування не наділені повноваженнями, які б передбачали затримання громадян чи вилучення в них мобільних телефонів без відповідних законних підстав.

Затримати можуть виключно правоохоронні органи, виключно по закону про Національну поліцію (як передбачено постановою 560), або виключно в рамках ухвали слідчого судді,

– розповіла вона.

За її словами, ТЦК є органами військового управління, а не правоохоронними структурами, тож їхні повноваження визначають закони про мобілізацію та військовий обов'язок, які не передбачають конфіскацію особистих речей.

Юлія Антонюк додала, що на практиці ситуації можуть відрізнятися від норм, прописаних у законодавстві, адже окремі випадки дій військовослужбовців ТЦК іноді викликають запитання щодо дотримання встановлених процедур.

"Телефони одразу забирають і віддають вже після того, як людина мобілізована, аби родичі не звернулися в поліцію, наприклад, і не написали скарги до вищих органів", – резюмувала адвокатка у коментарі ЗМІ.

Які документи можуть вимагати для перевірки?

Юлія Антонюк також розповіла, що військовослужбовці ТЦК, згідно із чинним законодавством, мають право вимагати у громадян лише ті документи, які безпосередньо стосуються військового обліку або посвідчення особи.

Водночас до повноважень правоохоронців безпосередньо належить саме встановлення особи, а також застосування заходів примусу у разі необхідності, зокрема ідеться про затримання громадян чи доставлення до відділку.