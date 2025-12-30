Укр Рус
24 Канал Новини України Мені надіслали повістку, а я не знав про це: що робити
30 грудня, 20:20
2

Мені надіслали повістку, а я не знав про це: що робити

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Міноборони пояснило, що робити, якщо приходила повістка, а людина про це не не знала.
  • Якщо повістка була вручена належним чином, систематичне її ігнорування може призвести до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Може статися так, що військовозобов'язаний не знав про повістку, яка надійшла поштою. В Міноборони пояснили, що робити в цьому випадку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони

До теми Повістки на пошту: чи реально повністю цифровізувати ТЦК 

Що робити, якщо повістка прийшла, а я не знав? 

У відомстві відповіли однозначно: потрібні докази, що повістка дійсно не приходила. Серед них назвали довідку з пошти про відсутність повістки або повідомлення про неможливість доставити повістку. 

Тоді ви можете звернутися до ТЦК, і порушення знімуть, 
– запропонували в МО. 

Якщо людина не з'явилася в ТЦК після вручення повістки, вона має сплатити штраф. У Резерв+ про порушення сигналізує червона стрічка, яка зникне після сплати штрафу за неприбуття за повісткою. 

На запитання, що робити, якщо не змогли потрапити в ТЦК вчасно через поважну причину, в міністерстві відповіли так: "Закон визначає поважними причинами стихійне лихо, хворобу, смерть родича або бойові дії. У вас є 3 дні від дати, коли ви мали з'явитися за повісткою, щоб повідомити ТЦК про неприбуття. Та 7 днів загалом, щоб прибути. Питання зняття червоної стрічки у таких випадках розглядатиметься в індивідуальному порядку". 

Втім, після сплати штрафу все одно можуть надходити повістки. Бо сплата штрафу це не скасовує обов'язку виконувати вимоги військового обліку. 

"Якщо людині вручили повістку належним чином – особисто чи поштою – вона може вважатися належним чином попередженою керівником ТЦК та СП про наслідки неявки, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також статтями 336, 337 Кримінального кодексу України. Систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень", – додали в Міноборони. 

Дивіться також Трекінг шляху на кожному кроці: Міноборони запускає повний контроль за мобілізованими 

А можна показати документ з телефона, якщо спитає ТЦК?

Електронний військовий документ тепер має таку ж юридичну силу, як паперовий. А це означає, що можна спокійно пред'являти документ у телефоні. 

Паперова версія знадобиться, якщо телефон розрядився, або немає інтернету, або не оновлені дані в реєстрі "Оберіг".