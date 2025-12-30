Мені надіслали повістку, а я не знав про це: що робити

Може статися так, що військовозобов'язаний не знав про повістку, яка надійшла поштою. В Міноборони пояснили, що робити в цьому випадку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Що робити, якщо повістка прийшла, а я не знав?

У відомстві відповіли однозначно: потрібні докази, що повістка дійсно не приходила. Серед них назвали довідку з пошти про відсутність повістки або повідомлення про неможливість доставити повістку.

Тоді ви можете звернутися до ТЦК, і порушення знімуть,

– запропонували в МО.

Якщо людина не з'явилася в ТЦК після вручення повістки, вона має сплатити штраф. У Резерв+ про порушення сигналізує червона стрічка, яка зникне після сплати штрафу за неприбуття за повісткою.

На запитання, що робити, якщо не змогли потрапити в ТЦК вчасно через поважну причину, в міністерстві відповіли так: "Закон визначає поважними причинами стихійне лихо, хворобу, смерть родича або бойові дії. У вас є 3 дні від дати, коли ви мали з'явитися за повісткою, щоб повідомити ТЦК про неприбуття. Та 7 днів загалом, щоб прибути. Питання зняття червоної стрічки у таких випадках розглядатиметься в індивідуальному порядку".

Втім, після сплати штрафу все одно можуть надходити повістки. Бо сплата штрафу це не скасовує обов'язку виконувати вимоги військового обліку.

"Якщо людині вручили повістку належним чином – особисто чи поштою – вона може вважатися належним чином попередженою керівником ТЦК та СП про наслідки неявки, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також статтями 336, 337 Кримінального кодексу України. Систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень", – додали в Міноборони.

А можна показати документ з телефона, якщо спитає ТЦК?

Електронний військовий документ тепер має таку ж юридичну силу, як паперовий. А це означає, що можна спокійно пред'являти документ у телефоні.

Паперова версія знадобиться, якщо телефон розрядився, або немає інтернету, або не оновлені дані в реєстрі "Оберіг".