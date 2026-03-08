В Україні створили єдиний цифровий реєстр військових: як він змінить мобілізацію

В Україні створили єдиний державний цифровий реєстр військовослужбовців. Він має об’єднати всі дані про військових та автоматизувати процес військового обліку.

Завдяки цьому частина процедур під час мобілізації та отримання послуг стане швидшою і менш бюрократичною. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Що відомо про єдиний цифровий реєстр військових?

Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення Державного реєстру військовослужбовців – єдиного цифрового джерела даних про військових Збройних сил та інших складових Сил оборони.

У реєстрі зберігатиметься інформація про військовослужбовців, що дозволить централізувати військовий облік і зробити його більш ефективним. Нову систему планують використовувати як основу для електронного військово-облікового документа.

Крім того, кожному військовому можуть присвоювати унікальний цифровий ідентифікатор. Це дозволить швидше обмінюватися даними між державними реєстрами та службами без необхідності повторного подання документів.

У Міноборони пояснюють, що цифровізація значно спростить адміністрування системи військового обліку та допоможе ухвалювати більш точні управлінські рішення.

Що зміниться для військових та під час мобілізації?

Після запуску реєстру частину процедур планують перевести у цифровий формат. Військовослужбовці та їхні родини зможуть отримувати деякі послуги швидше, зокрема через застосунок Армія+.

Серед основних змін:

зменшення паперової бюрократії та повторного подання документів;

швидший доступ до соціальних виплат і державних сервісів;

централізований та перевірений облік даних про військових;

посилений захист персональної інформації.

Очікується, що реєстр стане важливим елементом цифрової трансформації сектору оборони та допоможе ефективніше організувати військовий облік і управління ресурсами під час війни.

