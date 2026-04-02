Веніславський заявив, що мобілізація тепер буде рівномірною у селах та у великих містах

В Україні прагнуть забезпечити рівномірну мобілізацію між селами та великими містами, аби уникнути соціальної напруги. У Верховній Раді наголошують, що нові підходи мають гарантувати справедливий розподіл мобілізаційного навантаження.

Водночас посилюється контроль за діями територіальних центрів комплектування. Про це у коментарі для "Судово-юридичної газети" повідомив Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Що відомо про зміни у мобілізації?

В Україні впроваджуються зміни, які мають забезпечити рівномірну мобілізацію чоловіків незалежно від місця проживання.

За його словами, ключова ідея полягає в тому, щоб уникнути ситуацій, коли в окремих населених пунктах мобілізаційне навантаження є значно більшим, ніж в інших. Йдеться, зокрема, про дисбаланс між сільською місцевістю та великими містами.

Щоб не було відчуття в суспільства, що є певні несправедливі дії, коли в якомусь селі Західної України не залишилося жодного чоловіка призивного віку, а в місті Києві, Одесі, Харкові чи в інших містах України життя протікає мирним чином,

– пояснив парламентар.

За словами Веніславського, реформа системи мобілізації вже передбачає досягнення двох важливих результатів. Перший стосується дотримання прав людини та запобігання перевищенню повноважень представниками ТЦК.

Відтепер процес вручення повісток супроводжується використанням бодікамер. Це дозволяє фіксувати всі дії посадових осіб та уникати спірних ситуацій або маніпуляцій. У разі конфліктів такі записи можуть використовуватися для об’єктивного аналізу подій.

Другий напрям реформи – забезпечення справедливого розподілу мобілізаційного ресурсу. У парламенті наголошують, що важливо уникнути соціального напруження через нерівномірне залучення військовозобов’язаних у різних регіонах країни.

Раніше Федір Веніславський також зазначав, що підходи до мобілізації у великих містах, зокрема в столиці, можуть бути переглянуті. Йдеться про те, щоб навантаження розподілялося більш збалансовано і не створювало відчуття несправедливості серед населення.

Реформа мобілізації має на меті не лише посилення обороноздатності держави, а й формування довіри суспільства до процесів комплектування війська. У парламенті підкреслюють, що справедливість і прозорість є ключовими умовами ефективної мобілізаційної політики.

