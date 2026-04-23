По 3 – 10 добровольців за кожного: Веніславський запропонував нову модель бронювання працівників
- Федір Веніславський запропонував модель, за якої підприємства можуть бронювати працівників через рекрутинг нових людей до ЗСУ, а не через фінансові механізми.
- Ця модель дозволяє компаніям зберігати ключових співробітників, забезпечуючи рекрутинг від трьох до десяти добровольців для армії.
В Україні можуть змінити підхід до бронювання працівників під час мобілізації. Нардеп Федір Веніславський запропонував модель, за якої підприємства зберігатимуть ключових спеціалістів через рекрутинг нових людей до ЗСУ.
Ідея передбачає, що бізнес фактично сприятиме поповненню армії замість фінансових механізмів. Про це пише "Судово-юридична газета".
Що пропонує Веніславський?
Федір Веніславський запропонував альтернативний підхід до бронювання працівників під час мобілізації. Йдеться про зміну чинної системи, яка наразі викликає дискусії у суспільстві та бізнес-середовищі.
За його словами, підприємства могли б отримувати можливість забронювати критично важливих співробітників не через фінансові інструменти, а через залучення нових людей до лав Збройних Сил України. Такий підхід передбачає активну участь бізнесу у процесі комплектування армії.
Зокрема, компанія, яка прагне зберегти одного спеціаліста, могла б забезпечити рекрутинг кількох осіб для служби. Йдеться про різні пропорції – від трьох до десяти добровольців, які погодяться долучитися до війська.
За задумом, до рекрутингу можуть долучатися як громадяни України, так і іноземці. Це дозволить розширити потенційну базу для мобілізації та водночас зменшити кадровий дефіцит у ЗСУ.
Веніславський наголосив, що така модель є більш справедливою порівняно з фінансовими механізмами бронювання. Вона, на його думку, не створює додаткової соціальної напруги між різними групами населення, оскільки не залежить від рівня доходів чи фінансових можливостей підприємств. Крім того, запропонований підхід може забезпечити більший приплив новобранців до армії, ніж традиційні моделі.
Таким чином держава отримує додатковий людський ресурс, а бізнес – можливість зберегти ключові кадри для стабільної роботи економіки.
Реформа мобілізації: що відомо?
В Україні готують масштабну реформу системи мобілізації, яка має змінити підходи до призову та усунути проблеми, що накопичувалися роками. У Міноборони заявляють, що працюють над комплексним рішенням для підвищення ефективності та прозорості процесу. Очікується, що частину нововведень можуть представити вже у березні, після погодження на рівні керівництва держави.
За словами міністра оборони Михайла Федорова, реформа має зробити мобілізацію більш системною та законною. Одним із ключових завдань є припинення практик примусового доставлення громадян до територіальних центрів комплектування, відомих як "бусифікація". У парламенті наголошують, що всі процедури повинні відбуватися виключно в межах закону та з дотриманням прав людини.
Крім того, зміни можуть торкнутися відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства та загальної організації призову. Очікується, що нова модель взаємодії між громадянами та ТЦК дозволить уникнути скандалів і підвищить довіру до системи.