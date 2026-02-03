Примусове ВЛК: юрист пояснив, чи можуть доставити до ТЦК без наявності порушень

Часто під час мобілізаційних заходів військовослужбовці ТЦК доставляють чоловіків призовного віку до центрів комплектування. Втім такі дії є законними лише у разі вчинення особою адміністративного правопорушення або наявності стрічки "у розшуку".

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.

В яких випадках військовозобов'язаного можуть доставити до ТЦК?

Юристи зауважили, якщо військовозобов'язаний не порушував правил загальної мобілізації доставляти його у Територіальні центри комплектування силою працівники ТЦК не мають права.

Втім, цей пункт часто ігнорується.

Відповідно до законодавства, примусове доставлення громадянина до ТЦК та СП є законним лише за умови вчинення ним адміністративного правопорушення або перебування в розшуку. Юристка "Приходько та партнери" Діана Тернова зауважила, єдиною правовою підставою для виклику до ТЦК є вручення повістки. Однак лише за умови, якщо чоловік вчасно оновлює дані та не порушує правил обліку.

Закон дозволяє затримання лише в окремих випадках:

якщо у особи відсутні військово-облікові документи під час перевірки,

якщо особа відмовляється від отримання повістки у присутності поліції,

якщо особа перебуває в базі розшуку.

У всіх інших ситуаціях примусовий супровід до ТЦК є незаконним.

Чи можна відмовитись проходити ВЛК?

Юрист Гончаренко зауважив, що дії ТЦК під час мобілізаційних заходів часто відрізняються від того, як це передбачено законом.

При доставці особи до будівлі ТЦК та СП до неї не може бути застосовано жодних дій щодо проходження ВЛК. Доставка здійснюється з метою створення постанови про штраф згідно Кодексу України про адміністративне правопорушення,

– зазначає адвокат.

Втім, відмова від проходження ВЛК зазвичай не дає результату – у більшості випадків її ігнорують, а огляд проводять навіть без згоди особи.

Що робити, якщо до ТЦК доставили незаконно?

Юристи радять спочатку з'ясувати підставу для затримання та доставлення до центру комплектування, а також вимагати посилання на конкретне положення закону.

Бажано фіксувати всі події на відео та наполягати на складанні офіційного протоколу. Важливо негайно звернутись до адвоката, адже будь-які неправомірні дії працівників ТЦК можна оскаржити в суді.

