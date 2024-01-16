Колишній суддя Верховного суду Віктор Шишкін розповів, чи є законним вручення повісток у громадських місцях. Він зазначив, що держава має шукати різні способи оповіщення.

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Законність повісток на вулиці

Віктор Шишкін наголосив, що Стаття 64 Конституції визначає, що у разі введення надзвичайного чи воєнного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод людей – із зазначенням строку дії цих обмежень. У статті Конституції зазначено, що держава "може обмежувати", тобто остаточне рішення залишається за владою

У випадку війни в Україні, наприклад, закриття кордонів не можна трактувати як порушення прав людини. Це ж стосується і вручення повісток у громадських місцях. Держава повинна шукати способи оповіщення.

Якщо людину не можуть застати вдома, то чому їй у такий спосіб не вручити повістку — повідомити про необхідність з’явитися у військкомат? Держава наразі вимушена шукати різні механізми оповіщення,

– зазначив Шишкін.

Екссуддя зазначив, що не може однозначно сказати, що все це неправильно.

Важливо! Водночас деякі права не можуть бути обмежені у жодному разі. Це, наприклад, примусове позбавлення людини житла чи права на оскарження дії держави в суді.

Чи можна поширювати інформацію про місце роздачі

Деякі телеграм-канали поширюють інформацію з локаціями, де представники ТЦК вручають повістки. Адвокат Роман Ухов зазначив, що немає якогось закону, який може забороняти мати сторінку чи канал. Однак відповідальність може бути у тому випадку, якщо особа поширює ту інформацію, розповсюдження якої є заборонено.

Наприклад, якщо особа точно вказує, що в якомусь районі Дніпра здійснюється вручення повісток, крім того, до цього додає фото чи відео з точним місцем, то такі дії правоохоронцями розцінюються як перешкоджання діям Збройних сил України

Це можна інкримінувати як тяжкий злочин, що загрожує позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Якщо ж в телеграм-пабліці є посиланням загального характеру. без конкретного місця, то особа може уникнути кримінальної відповідальності.