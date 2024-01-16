Адвокат Роман Ухов розповів, яке покарання може загрожувати адміністраторам телеграм-каналів, де поширюють інформацію про місця та час вручення повісток.

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Чи можна поширювати місця роздачі повісток

Роман Ухов зазначив, що на теперішній час на території України немає закону, який забороняє мати якісь телеграм-канали, соціальні мережі, сторінки у фейсбуці.

Однак відповідальність може бути передбачена, якщо ви розміщаєте у своїх соцмережах ту інформацію, розповсюдження якої є заборонено.

Якщо ви на цій сторінці розповсюджуєте інформацію, що здійснюються певні мобілізаційні заходи, якщо ви точно вказуєте, що в якомусь районі Дніпра здійснюється вручення повісток, якщо це супроводжується певними відеофайлами, фотографіями з конкретизацією місця, то такі дії правоохоронцями розцінюються як перешкоджання діям Збройних сил України,

– сказав Ухов.

Яка відповідальність передбачена за такі дії

За словами адвоката, за поширення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність від 5 до 8 років позбавлення волі, зазначивши, що це тяжкий злочин.

Ця категорія злочинів є тяжкою, вона відноситься до злочинів проти держави. Відповідальність є дуже суворою,

– сказав він.

Експерт додав, що якщо в Telegram-каналі є якісь посилання загального характеру, без конкретизації й без чіткого позначення місць, де це відбувається, то так дії можуть не підпадати під кримінальну відповідальність.

Є вже вироки суду, наскільки мені відомо, як мінімум у Київській області, власники вказаних Telegram-каналів понесли покарання у вигляді умовних термінів,

– Повідомив адвокат.

На останок він підкреслив, що для підписників таких каналів жодної відповідальності не передбачено.