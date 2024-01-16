Адвокат Роман Ухов рассказал, какое наказание может грозить администраторам телеграм-каналов, где распространяется информация о местах и времени вручения повесток.

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Можно ли распространять места раздачи повесток

Роман Ухов отметил, что в настоящее время на территории Украины нет закона, запрещающего иметь какие-то телеграм-каналы, социальные сети, страницы в фейсбуке.

Однако ответственность может быть предусмотрена, если вы размещаете в своих соцсетях ту информацию, распространение которой запрещено.

Если вы на этой странице распространяете информацию, осуществляемую определенными мобилизационными мероприятиями, если вы точно указываете, что в каком-то районе Днепра осуществляется вручение повесток, если это сопровождается определенными видеофайлами, фотографиями с конкретизацией места, то такие действия правоохранителями расцениваются как препятствование действиям Вооруженных сил,

– сказал Ухов.

Какая ответственность предусмотрена за такие действия

По словам адвоката, за распространение такой информации предусмотрена уголовная ответственность от 5 до 8 лет лишения свободы, отметив, что это тяжкое преступление.

Эта категория преступлений тяжела, она относится к преступлениям против государства. Ответственность очень суровая,

– сказал он.

Эксперт добавил, что если в Telegram-канале есть ссылки общего характера, без конкретизации и без четкого обозначения мест, где это происходит, то так действия могут не подпадать под уголовную ответственность.

Есть уже приговоры суда, насколько мне известно, как минимум в Киевской области, владельцы указанных Telegram-каналов понесли наказание в виде условных сроков.

– сообщил адвокат.

В заключение он подчеркнул, что для подписчиков таких каналов никакой ответственности не предусмотрено.