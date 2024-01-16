Бывший судья Верховного суда Виктор Шишкин рассказал, законно ли вручение повесток в общественных местах. Он отметил, что государство должно искать разные способы оповещения.

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Законность повесток на улице

Виктор Шишкин подчеркнул, что статья 64 Конституции определяет, что в случае введения чрезвычайного или военного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод людей – с указанием срока действия этих ограничений. В статье Конституции отмечено, что государство "может ограничивать", то есть окончательное решение остается за властью

В случае войны в Украине, например, закрытие границ нельзя рассматривать как нарушение прав человека. То же касается и вручения повесток в общественных местах. Государство должно искать способы оповещения.

Если человека не могут застать дома, то почему ему таким образом не вручить повестку — сообщить о необходимости явиться в военкомат? Государство вынуждено искать различные механизмы оповещения,

– отметил Шишкин.

Экссудья отметил, что не может однозначно сказать, что все это неправильно.

Важно! В то же время, некоторые права не могут быть ограничены ни в коем случае. Это, например, принудительное лишение человека жилья или права на обжалование действия государства в суде.

Можно ли распространять информацию о месте раздачи

Некоторые телеграммы распространяют информацию с локациями, где представители ТЦК вручают повестки. Адвокат Роман Ухов отметил, что нет какого-либо закона, который может запрещать иметь страницу или канал. Однако ответственность может быть в том случае, если лицо распространяет ту информацию, распространение которой запрещено.

Например, если человек точно указывает, что в каком-то районе Днепра осуществляется вручение повесток, кроме того, к этому добавляет фото или видео с точным местом, такие действия правоохранителями расцениваются как препятствование действиям Вооруженных сил Украины

Это можно инкриминировать как тяжкое преступление, грозящее лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Если же в телеграм-паблике есть ссылка общего характера, без конкретного места, лицо может избежать уголовной ответственности.