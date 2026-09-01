Мобілізація з 1 вересня: кого не можуть призвати та кому дає відстрочку інвалідність

В Україні продовжують діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Наразі вони продовжені до 31 жовтня 2026 року.

Водночас закон визначає категорії людей, яких не можуть призвати на військову службу, пише 24 Канал.

Кого не можуть мобілізувати?

Відповідно до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", від призову звільняються:

люди, яких ВЛК визнала непридатними до військової служби за станом здоров'я;

люди з інвалідністю I, II або III групи;

чоловіки до 25 років, які ще не перебувають на військовому обліку;

батьки, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

одинокі батьки, які самостійно виховують дитину;

батьки та опікуни дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;

опікуни дітей, які залишилися без батьків;

люди, які постійно доглядають за тяжкохворими родичами, чоловіком або дружиною, батьками чи людиною з інвалідністю I або II групи;

студенти денної форми навчання, аспіранти, докторанти, викладачі та науковці, якщо вони мають оформлену відстрочку;

працівники критично важливих підприємств, оборонної сфери та стратегічних установ, якщо вони офіційно заброньовані;

окремі державні службовці та судді;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни;

колишні військовополонені;

жінки, оскільки їх можуть мобілізувати лише добровільно.

З 1 вересня цей перелік не змінюється.

Яка група інвалідності дає відстрочку?

Право на відстрочку мають люди з I, II та III групами інвалідності. Тобто сама по собі група інвалідності не визначає, чи можуть людину мобілізувати – усі три групи є підставою для відстрочки.

Однак важливо, щоб право на відстрочку було належним чином оформлене. Якщо документи не подані або відстрочку вчасно не продовжили, людина може залишатися військовозобов'язаною в системі, а отже, отримати повістку.

Навіть за наявності інвалідності можуть мобілізувати, якщо:

людина не пройшла повторний огляд, хоча була зобов'язана це зробити;

під час повторного огляду інвалідність скасували та визнали людину придатною;

термін попередньої відстрочки завершився, а нову не оформили.

Які захворювання можуть звільнити від служби?

Щодо інших проблем зі здоров'ям важливий не лише сам діагноз, а й те, наскільки він впливає на можливість проходити військову службу. Перелік захворювань і станів, за яких людину можуть визнати непридатною або встановити інші обмеження щодо служби, визначений наказом Міноборони №402.

Серед серйозних станів, які можуть бути підставою для звільнення, – тяжкі захворювання серця і судин, прогресуючі онкологічні хвороби, тяжкі психічні розлади, повна втрата зору чи слуху, а також серйозні порушення роботи нервової системи та опорно-рухового апарату.

Остаточне рішення ухвалює військово-лікарська комісія після вивчення медичних документів та огляду людини.

Коли людину повністю знімають з військового обліку?

Окремо закон передбачає випадки, коли людину не просто звільняють від призову, а повністю знімають з військового обліку. Йдеться, зокрема, про людей, яких визнали непридатними до військової служби, громадян після досягнення 60 років, тих, хто втратив громадянство України, а також осіб, яких суд визнав померлими або безвісти зниклими. Тому важливо розрізняти відстрочку від мобілізації та повне зняття з військового обліку.

Слід пам'ятати, що відстрочка не виникає автоматично лише через наявність певної підстави – її потрібно належним чином оформити та, за необхідності, продовжувати.