Власника "Трухи" доставили до ТЦК: у Міноборони спростували свою причетність
5 червня у Львові власника телеграм-каналу "Труха" Максима Лавриненка зупинили та доставили до ТЦК та СП через відсутність чинної відстрочки або бронювання. Водночас повідомлення про нібито причетність до цього інциденту Міністерства оборони – не відповідають дійсності.
Про це йдеться у дописі відомства у Фейсбук.
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Як ситуацію коментують у Міноборони?
Останніми днями в інформаційному просторі поширюються твердження про нібито "особисту причетність" керівництва Міністерства оборони до затримання одного з громадян. Однак у відомстві наголосили, що ці повідомлення не відповідають дійсності.
Зауважимо, що ідеться про власника телеграм-каналу "Труха" Максима Лавриненка.
Нагадаємо, інцидент стався 5 червня. Тоді співробітники ТЦК та Нацполіції у Львові зупинили громадянина для перевірки документів. Після того як було встановлено відсутність підстав для відстрочки або бронювання, його направили до Личаківсько-Залізничного районного ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних і проходження передбачених законом процедур, зокрема медичного огляду для визначення ступеня придатності до військової служби. У Міноборони зазначили, що це стандартна процедура, яка застосовується до всіх військовозобов'язаних у подібних випадках.
Жодних особистих вказівок керівництва Міністерства оборони щодо окремих громадян не існує і не може існувати. Такі рішення ухвалюються виключно уповноваженими посадовими особами в межах визначених законом повноважень,
– наголосили у відомстві.
Що кажуть у Львівському обласному ТЦК та СП?
Львівський територіальний центр комплектування також прокоментував інформацію, яка шириться мережею щодо обставин доставлення власника "Трухи" до одного з районних ТЦК у Львові. Там зауважили, що перевірка документів та усі подальші дії відбувались відповідно до чинного законодавства.
У публікаціях стверджується, що громадянина нібито "вистежили", "затримали п'ятеро представників ТЦК", а самі дії начебто відбувалися "за особистою вказівкою міністра оборони. Ця інформація не відповідає встановленим обставинам,
– додали у ТЦК.
Дії посадових осіб здійснювалися в межах повноважень, передбачених чинним законодавством, у взаємодії з представником Національної поліції, додали у центрі комплектування.
У ТЦК та СП зазначили, що у разі наявності скарг на дії посадових осіб громадяни можуть подати звернення у встановленому порядку, і такі звернення обов'язково розглядаються відповідно до закону.
Також там закликали громадян, медіа та адміністраторів сторінок у соцмережах перевіряти інформацію перед її поширенням і за потреби звертатися за офіційними коментарями до комунікаційної групи Львівського обласного ТЦК та СП.
Чому з'явилась інформація про нібито причетність Міноборони до інциденту?
У відомстві заявили, що останні публікації проти Міноборони можуть бути частиною інформаційної кампанії, яка активізувалася після посилення антикорупційних заходів у відомстві.
Там зазначили, що ухвалені рішення обмежили можливості зловживань у сфері оборонних закупівель та інших процесах, тому подібні дискредитаційні повідомлення не є випадковими.
Закриття корупційних схем завжди викликає спротив тих, хто втрачав незаконні джерела прибутку. Але це не змінить курсу Міністерства на прозорість, підзвітність та очищення системи,
– йдеться у повідомленні Міноборони.
Водночас там закликали журналістів та громадян перевіряти інформацію перед її поширенням та звертатись за офіційними коментарями до пресслужби Міністерства оборони.
Коментар власника "Трухи"
У своєму телеграм-каналі Лавриненко опублікував допис, у якому зазначив, що останній місяць його команда працювала над низкою матеріалів, начебто пов'язаних із оборонною сферою та використанням бюджетних коштів.
Під час роботи ми зіткнулися із серйозним тиском. Мене фактично вистежили й затримали п'ятеро представників ТЦК. За нашою інформацією, це відбулося за особистою вказівкою міністра оборони Федорова. Також погрози радника міністра оборони Стерненка та поширення фейків є частиною кампанії проти мене,
– написав власник "Трухи".
Лавриненко вважає, що таким чином намагаються обмежити публічні обговорення теми оборонних закупівель.
До слова, 17 червня стало відомо, що мережа каналів "Труха" могла бути продана підприємцю із російським паспортом. Новим власником "Трухи" нібито міг стати харківський криптопідприємець Микола Удянський.
Водночас сам Удянський спростував цю інформацію, мовляв, власником мережі залишається Максим Лавриненко, який і надалі керує медіахолдингом та всіма процесами.