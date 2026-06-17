Власника "Трухи" доставили до ТЦК: у Міноборони спростували свою причетність

5 червня у Львові власника телеграм-каналу "Труха" Максима Лавриненка зупинили та доставили до ТЦК та СП через відсутність чинної відстрочки або бронювання. Водночас повідомлення про нібито причетність до цього інциденту Міністерства оборони – не відповідають дійсності.

Про це йдеться у дописі відомства у Фейсбук.

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Як ситуацію коментують у Міноборони?

Останніми днями в інформаційному просторі поширюються твердження про нібито "особисту причетність" керівництва Міністерства оборони до затримання одного з громадян. Однак у відомстві наголосили, що ці повідомлення не відповідають дійсності.

Зауважимо, що ідеться про власника телеграм-каналу "Труха" Максима Лавриненка.

Нагадаємо, інцидент стався 5 червня. Тоді співробітники ТЦК та Нацполіції у Львові зупинили громадянина для перевірки документів. Після того як було встановлено відсутність підстав для відстрочки або бронювання, його направили до Личаківсько-Залізничного районного ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних і проходження передбачених законом процедур, зокрема медичного огляду для визначення ступеня придатності до військової служби. У Міноборони зазначили, що це стандартна процедура, яка застосовується до всіх військовозобов'язаних у подібних випадках.