Кого із жінок в Україні можуть мобілізувати

В Україні законодавство визначає умови для мобілізації на військову службу жінок. Також прописані підстави, за яких громадянки можуть звільнитися.

На сьогодні жінок можуть призвати до війська лише за добровільною згодою. Втім, є окремі категорії громадянок, які повинні стати на військовий облік, передає 24 Канал.

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Як працює призов жінок в Україні

Так, на облік мають стати жінки від 18 до 60 років, придатні до служби за станом здоровʼя, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Зверніть увагу! Постановка на військовий облік не означає обов'язкову мобілізацію жінок. Вони можуть служити тільки за власним бажанням. А в мирний час такі жінки можуть піти на військову службу чи службу у резерві тільки за контрактом.



Жінки, які мають освіту споріднену з військово-обліковою спеціальністю, із затвердженого Міноборони списку, не повинні обовʼязково ставати на військовий облік. Вони можуть зробити це добровільно.

Нагадаємо, що відповідно до оновленого закону про мобілізацію, чоловіки з 18 до 25 років обовʼязково повинні пройти базову військову підготовку. Жінки теж можуть її пройти, але лише за бажанням.

До слова, громадянки мають можливість звільнитися зі служби, після того, як вже вступили на неї, у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною. Також існує низка інших підстав для звільнення.