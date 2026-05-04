В Україні думали над ідеєю мобілізації у вигляді лотереї за датою народження, – джерела ЗМІ

В Україні була ідея проводити мобілізацію за принципом лотереї. Але від цього зрештою відмовилися.

Про це повідомило "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела. Журналісти не уточнили, кому може належати ця ідея – представникам влади, громадським діячам чи комусь іншому.

Що за ідея з мобілізацією як лотереєю?

Судячи з усього, мова про те, щоб вирішувати, кого мобілізувати, випадковим чином. У матеріалі сказано, що підходи у сфері мобілізації треба змінювати.

ЗМІ нагадало, що реформа системи мобілізації була одним із головних завдань Михайла Федорова, коли Володимир Зеленський призначив його новим міністром оборони в січні 2026 року.

Утім, його ідеї (Федорова, – 24 Канал) – прибрати ТЦК з вулиць і перекласти всю відповідальність на поліцію – розуміння на Банковій не знайшли. "РБК-Україна" чуло й інші, вельми оригінальні концепції реформи, наприклад, проведення лотереї за датами народження, щось схоже на практику США під час війни у В'єтнамі. Але в підсумку було вирішено обійтися більш консервативним підходом. Як оголосив Зеленський, уже в червні почнеться підвищення виплат українським військовим, розширюватиметься контрактна складова армії, щоб у перспективі демобілізувати тих, хто служить уже давно,

– сказано в статті.

Контекст. Матеріал "РБК-Україна" стосується не тільки мобілізації. Хоча цю тему названо фундаментальним військовим питанням, від якого "Зеленський завжди вважав за краще публічно дистанціюватися", стаття присвячена ширшим питанням. А саме тому, "з яким політичним і військовим планом президент підходить до восьмого року свого правління". Адже 20 травня буде сім років з моменту інавгурації Зеленського.

Як узагалі можна проводити мобілізацію у вигляді лотереї?

Цю ідею справді реалізували під час війни у В'єтнамі. Журналісти 24 Каналу детально вивчили це питання ще в січні 2024 року, випустивши статтю "Мобілізація через лотерею․ Як це працює в США, чи підходить Україні і кого відправляють на фронт".

Як виявилося, це не суто американський винахід. Щось схоже робили у Франції до революції 1789 року та в Російській імперії, коли долю визначав жереб.

Та у США ці процеси стали найбільш прозорими і тривалими. Все почалося 1863 року, коли в деяких північних штатах був недобір добровольців. Жеребкування провели серед чоловіків 20 – 45 років. Але багаті могли відкупитися від призову, сплативши 300 доларів.

Під час Першої світової війни процедура мала такий вигляд: секретар департаменту витягував зі скляного акваріума перемішані кульки з номерами й оголошував їх. Військовозобов'язаний, який мав цей порядковий номер, підлягав призову на службу. Якщо його номер не називали, він залишався цивільним до наступної лотереї.

За часів Другої світової під час проведення лотереї був присутній особисто президент США Рузвельт. А чиновники тягнули жереб із зав'язаними очима.

1 грудня 1969 року відбулася найвідоміша лотерея. США вже воювали у В'єтнамі, а американці не хотіли служити. Лотерею запропонували як значно справедливіший підхід, бо на той час від її проведення відмовилися.

З-поміж новацій було те, що замість номерів військовозобов'язаних віком від 19 до 26 років були дати народження. Конгресмен з Нью-Йорка Олександр Пірні витягнув три дати – 24 квітня, 30 грудня і 14 лютого. Хлопці, народжені в цей день, мали піти на фронт.

За результатами лотереї в 1970 році призвали всіх чоловіків з порядковими номерами до 195-го – це 1,8 мільйона людей.

Формально система SSS (Selective Service System) діє у США досі. В разі застосування процедуру мають провести публічно.



Що говорили про мобілізаційну лотерею в Україні?

У грудні 2023 року колишній міністр економіки Тимофій Милованов у фейсбуці розповів про досвід США, чим збурив суспільну дискусію. Він заявив, що в лотереї є конфлікт між справедливістю і ефективністю, а правильного рішення немає.

У липні 2024 року Володимир Зеленський в інтерв'ю колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer Труді Рубін заявив, що проти проведення лотереї для мобілізації.

Там, де стоїть "вижити" і "лотерея" – в мене немає знаку "дорівнює", більше знаків питання,

– висловився він тоді.

За словами глави держави, такі методи не етичні щодо тих, хто на фронті, та не дуже справедливі для всіх.