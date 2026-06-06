Попросив росіян навести БпЛА на СІЗО: у Запоріжжі затримали мобілізованого

У Запоріжжі мобілізований передавав російським окупантам інформацію про українських військових. Після викриття і ув'язнення він готувався до втечі, допомогти у якій попросив ворожі спецслужби.

Як встановило слідство, співпрацю з окупантами чоловік почав після того, як втік з військової частини. Про це повідомляє СБУ.

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Як зрадник готував втечу із СІЗО за допомогою окупантів?

Зрадник шукав "легкі заробітки" у месенджерах. Так, він потрапив на гачок співробітника ФСБ. Той запропонував чоловікові гроші в обмін на зраду.

Після вербування втікач почав збирати інформацію про один із пунктів тимчасового базування елітного підрозділу ЗСУ, по якому окупанти планували навести ударний безпілотник.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали зловмисника, коли він формував агентурний звіт для ФСБ.

Уже перебуваючи під вартою, агент планував підготувати втечу з території СІЗО. За його задумом, росіяни мали скерувати за координатами затриманого ударний дрон, щоб пошкодити будівлю, в якій розташована камера їхнього поплічника. Після цього він сподівався втекти за територію режимного об'єкта. Контррозвідники СБУ викрили план втечі і запобігли його реалізації.

Агенту повідомили агенту про підозру за статтею про державну зраду. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше СБУ затримала чоловіка, який допомагав Росії готувати удари по Дніпру 2 червня. Ним виявився колишній військовий з Дніпропетровщини, який мав російський паспорт. За даними слідства, він стежив за польотами української авіації, фіксував координати та час вильотів літаків і гелікоптерів під час повітряних тривог. Росіяни хотіли знайти слабкі місця української ППО та місця базування авіації.