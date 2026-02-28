Що робити, якщо ваш мобільний номер зламали: 6 правил, щоб не попасти на гачок шахраїв

SIM-картку до мобільного телефону в Україні можна перевипустити без відома власника – і це одна з популярних схем роботи шахраїв. Адже після того, як вони отримують контроль над вашим номером телефону, то можуть отримати і доступ до банківських рахунків, оформити кредити на ваше ім'я і навіть зламати електронні облікові записи.

Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" розповіло 24 Каналу, як протидіяти таким атакам шахраїв і що робити, якщо ви запідозрили, що ваш номер могли зламати.

Як зрозуміти, що ваш мобільний номер намагаються зламати шахраї?

У МВС пояснили, що втрата власної SIM-картки – це не лише побутові незручності, а й серйозна загроза фінансовій безпеці людини і її приватності.

Шахраї використовують методи соціальної інженерії, фішингові сайти тощо, щоб змусити людину передати необхідні дані або виконати необхідні дії,

– зазначили в міністерстві.

Злочинці навіть можуть навмисно телефонувати жертві з різних номерів, щоб потім використати ці ж номери для підтвердження перевипуску SIM-картки.

Як убезпечити себе від подібного шахрайства?

Міністерство внутрішніх справ дало кілька дієвих порад, які допоможуть уникнути шахрайства із SIM-картками:

Будьте обережні з дзвінками від нібито представників мобільного оператора. Якщо вам телефонують і просять надати код підтвердження або особисті дані, не передавайте інформацію та одразу завершіть розмову. Якщо маєте сумніви, то можна самостійно зателефонувати до свого оператора за офіційним номером. Якщо підозрюєте, що вашу карту хочуть перевипустити – негайно зверніться до служби підтримки мобільного оператора. Повідомте про підозрілу активність та заблокуйте віддалений перевипуск SIM-карти. Перервіть "ланцюжок" шахрайських дзвінків. Якщо вам телефонують із підозрілими пропозиціями чи проханням передзвонити – відразу зателефонуйте своїм знайомим або рідним. Це дозволить розірвати можливий шахрайський механізм. Забороніть віддалений перевипуск SIM-картки. У налаштуваннях мобільного оператора або через контактний центр можна активувати функцію, що дозволяє перевипуск SIM-картки, лише якщо ви особисто прийдете до офіційного магазину з паспортом. Використовуйте унікальний номер для фінансових операцій. Бажано мати окремий номер телефону для банківських операцій, який не зазначається у відкритому доступі – в оголошеннях або який вказаний у ваших соціальних мережах чи месенджерах. Розгляньте можливість переходу на контрактне обслуговування або прив'язку передплаченого номера телефону до паспорта. Така форма підключення забезпечує вищий рівень безпеки, оскільки перевипуск SIM-карти можливий лише за особистої присутності та пред'явлення документа.

Також можна звернутися до свого мобільного оператора й дізнатися про інші додаткові заходи безпеки (наприклад, підтвердження зміни SIM-картки через відеоверифікацію або перевірку за паспортом), і попросити увімкнути їх. Зауважте, що деякі оператори можуть стягувати додаткові кошти за подібні послуги.

Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв?

Якщо ви вже стали жертвою шахраїв із SIM-картками, то МВС радить:

Негайно звернутися до мобільного оператора та повідомити, що вашу SIM-картку перевипустили без вашого відома. Попросіть тимчасово заблокувати номер.

При підозрі, що шахраї отримали доступ до банківського акаунту – зв'яжіться з банком та заблокуйте картки та онлайн-доступ.

Перевірте доступ до своїх облікових записів у соціальних мережах та електронній пошті. Якщо є підозра на злам – змініть паролі.

Якщо шахраї отримали доступ до ваших акаунтів – повідомте про це друзям та знайомим, щоб вони не потрапили у пастку шахраїв (наприклад, якщо шахраї будуть просити гроші від вашого імені).

Зверніться до правоохоронців із заявою про шахрайство або подайте електронне звернення до кіберполіції за посиланням.

Пам'ятайте, що головна лінія захисту – ваша пильність. Дотримання базових правил безпеки може допомогти уникнути фінансових втрат та захистити приватність вашого життя,

– пояснили у міністерстві внутрішніх справ.

Як шахраї за цією схемою можуть отримати доступ до ваших сторінок у соцмережах?

У МВС пояснили, що доступ до сторінок у соцмережах шахраї можуть отримати кількома способами. Зокрема, під різними приводами зловмисники виманюють у користувачів паролі від облікових записів або одноразові коди з SMS.

Ще одна поширена схема – розсилка фішингових посилань. Перейшовши за таким посиланням, жертва вводить свої дані для входу, не підозрюючи, що сайт є підробкою. Насправді ж фішинговий ресурс лише імітує справжній сервіс і миттєво передає введені логіни та паролі шахраям.

Зверніть увагу! Якщо у вас виникли запитання щодо протидії різним схемам, які використовують шахраї, або роботи Міністерства внутрішніх справ України, залишайте їх у коментарях під цією новиною.