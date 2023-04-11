Модель ринку газу в Україні не відповідає директивам ЄС і схожа на російську, – гендиректор РГК

В Україні впроваджується радянська вертикальна модель ринку газу, яка суперечить вимогам Третього енергопакета ЄС.

Про це заявив генеральний директор компанії РГК Олексій Тютюнник в інтерв’ю "Економічній правді".

"Є дві моделі. Перша – європейська, яка будується з урахуванням вимог Третього енергопакета ЄС. Вона почала впроваджуватися в Україні з 2015 року. І на початок 2022 року був створений фундамент для інтеграції газової галузі України в європейський простір. В цій моделі кожен учасник ринку є незалежним гравцем і всім їм просто розвивати перспективні й інноваційні проєкти. Наприклад, біометановий проєкт або LNG-термінал як самостійні інноваційні ланки на ринку природного газу в Європі. В рамках європейської моделі немає єдиної вертикалі і всі гравці працюють в ринкових умовах. Другий варіант – неринковий. Його сутність полягає в тому, що є абсолютна вертикаль влади в галузі. І всі за командою виконують вказівки від однієї людини або групи людей. Саме цей варіант зараз реалізується в Україні. Вважаю його корупційним і тупиковим", – відзначив Олексій Тютюнник.

Гендиректор РГК зауважив, що впровадження радянської моделі ринку газу ускладнить європейську інтеграцію України.

"Ця модель не відповідає європейським директивам і законам, але дуже подібна до тієї, що існує в Росії. Кажучи просто: в Росії немає ринку газу, а в Європі є. Радянську монополію неможливо інтегрувати до європейського простору", – вважає Олексій Тютюнник.

В травні 2022 року в рамках розслідування справи ДБР були заарештовані акції 26 газорозподільних компаній. Серед них були всі Оператори ГРМ, які працюють під брендом РГК. З початку 2023 року Нафтогаз змінив представників акціонерів і склад правління в чотирьох газорозподільних компаніях.