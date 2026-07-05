У Польщі осквернили могилу видатного українського письменника: у МЗС відреагували

Вночі 5 липня на Раковицькому кладовищі в Кракові невідомі пошкодили місце поховання письменника, науковця та професора Богдана Лепкого. З його надгробка викрали барельєф, встановлений на честь 100-річчя з дня народження поета.

Про це МЗС України повідомило у коментарі журналістам, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про скандал у Польщі?

Міністерство закордонних справ вже відреагувало на скандал.

Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща,

– заявили у відомстві.

Генеральне консульство України в Кракові вже звернулось до поліції, адміністрації кладовища та муніципальної влади Кракова із закликом:

провести розслідування;

встановити всі обставини злочину;

виявити винних;

повернути чи відновити барельєф.

Також представництво України звернулось із проханням забезпечити належну охорону місця поховання для запобігання повторенню ситуації. МЗС висловило сподівання, що винних притягнуть до відповідальності згідно із законодавством Польщі.



Невідомі викрали барельєф Богдана Лепкого / Фото з фейсбуку Ігоря Мончука

Що відомо про Богдана Лепкого?

Богдан Лепкий (жив у 1872 – 1941 роках) – український педагог, прозаїк, поет, мистецтвознавець, літературознавець, літературний критик, перекладач, історик літератури, видавець, публіцист, громадсько-культурний діяч, художник. Його твори перекладені польською, російською, чеською, німецькою, англійською, угорською, сербською та португальською мовами.

Він дружив із письменниками Василем Стефаником, Миколою Вороним, художником Михайлом Бойчуком. Також прозаїк листувався з Іваном Франком, Михайлом Коцюбинським, Ольгою Кобилянською та іншими відомими діячами своєї епохи.

Зверніть увагу! За обсягом творчого доробку Богдан Лепкий поступається в українській літературі лише Івану Франку. Творча спадщина письменника складає понад 80 книг: цикл романів "Мазепа", повісті, оповідання, казки, спогади, збірки віршів і поем, переклади, літературознавчі дослідження. Він був укладачем і видавцем 62 томів творів української класики. Бібліографія творів Лепкого містить близько тисячі позицій.

Лепкий похований на Раковицькому цвинтарі у Кракові. Його могила розташована на полі XXXIV (південний ряд, гробниця родини Шайдзіцьких). Письменник помер 21 липня 1941 року й був похований у гробниці свого товариша Ігнатія Шайдзіцького, неподалік могили Степана Смаль‑Стоцького. На надгробку є напис українською мовою "Богдан Лепкий поет". У 1972 році на могилі встановили барельєф письменника, який створив скульптор Григор Пецуха.



Барельєф на могилі Богдана Лепкого / Фото з фейсбуку Ігоря Мончука

Напруження в польсько-українських відносинах

Лідер польської опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що його політична сила блокуватиме вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це триватиме, доки Київ не змінить політику щодо історичної пам'яті.

Також Польща ухвалила рішення не передавати Україні останні винищувачі МіГ-29, а замість цього утилізувати їх. Формально йшлося не про безоплатну допомогу, а про комерційну угоду в межах обміну на українські оборонні технології.