Могилянка у вогні: чому НаУКМА залишається без керманича та до чого тут Шкарлет

24 канал уважно слідкує за подіями навколо "Могилянки" та публікує дописи представників громадянського суспільства та політиків з даної теми,

Один з найкращих українських вишів – столична "Могилянка" тривалий час перебуває у турбулентному стані й, де-факто, без керівництва. Обрання очільника НаУКМА під різними приводами блокувалося Міністерством освіти та науки з 2020 року, перемога Андрія Мелешевича не була визнана, подальші вибори неодноразово переносилися, а коли врешті відбулися – не обійшлося застосування "тітушок" та інтриг.

Читайте також Проведуть нові вибори: МОН оголосило конкурс на посаду президента Могилянки

З чого все почалося

27 січня 2022 року у другому турі виборів президента вишу переміг Сергій Квіт (його суперницею була виконувачка обов'язків президента вишу Олександра Гуменна).

Дякую всім могилянцями і друзям Києво-Могилянськоі академії за участь і підтримку! Вітаю всіх із завершенням виборчого марафону на посаду президента НаУКМА,

– написав Сергій Квіт, переможець виборів президента "Могилянки", 27 січня 2022 року.

У Міністерстві відмовилися визнавати цей факт, пояснюючи це порушеннями виборчого процесу. У зв'язку з цим у МОН оголосили про ще одні вибори.

Студентське самоврядування ухвалило рішення про безстроковий студентський страйк. 4 лютого о 9:00 могилянська спільнота виходять під Кабінет Міністрів України із закликом припинити свавілля МОН і підписати контракт з обраним президентом університету.

Приводом для втручання Міністерство стало звернення виконувачки обов'язків президента вишу Гуменної. Саме вона написала до МОН заяву про порушення на виборах, яку згодом завбачливо відкликала, але все одно запустила "процес".

Я не вважаю, що вибори були проведені з дотриманням всіх вимог і процедур. Як і не вважаю, що метою злодіїв було просто зірвати вибори. Адже тоді було б достатньо просто відрити скриню і зіпсувати з неї бюлетені. Демократичний процес був порушений,

– відповіла Олександра Гуменна, кандидатка в президента НаУКМА, 28 січня 2022 року.

Події навколо "Могилянки" сколихнули суспільство та вкотре змусили говорити про те, що у стосунках влади та вищої школи не все гаразд.

Флешмоб та підтримка

У соцмережах під хештегом українці започаткували флешмоб, до нього долучилися як випускники чи студенти вишу, небайдужі громадяни, а також відомі діячі науки, культури та навіть політики.

Не ходитимуть на пари Студенти Могилянки оголосили страйк після рішення МОН не визнавати вибори

Відомий український літератор Андрій Любка вказує, що "Могилянка" є символом українського вільнодумства, а тому громадськість має стати разом на захист НаУКМА.

Могилянка – це ще й фортеця, університет того західного типу, в які навіть у 1968 заборонялося заходити поліції та каральним органам. Це наш острівець свободи, бо саме зі студентів (і викладачів) Могилянки починалися обидві наші революції,

– написав Андрій Любка, поет і перекладач.

Викладачка вишу Олена Сініцина вважає позицію МОН втручанням у внутрішні справи "Могилянки".

У МОН нема повноважень не визнавати ці вибори. З таким же успіхом кожен з нас може не визнавати призначення Сергія Шкарлета міністром. "Могилянка" та могилянська спільнота це не толеруватиме і буде боротися за те, щоб МОН = центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки – дотримувався чинного законодавства,

– вважає Олена Сініцина, викладачка НаУКМА.

Львівський освітянин Богдан Тихолоз бачить у подіях не лише атаку на "Могилянку", але й взагалі на вищу школу, а тому закликає до спільної боротьби та єднання освітян і науковців. Схоже, на написання цього посту його надихнула історія Мартіна Німеллера – автора крилатого виразу "Коли нацисти прийшли за"…

"Могилянка" заслуговує мати гідного Ректора, а академічні свободи недоторканні... Закликаю колег з академічного середовища також висловити свою позицію, а не "мовчати в ганчірочку", чекаючи, а що з того вийде і "доки розвидниться". Мовчите? Ви наступні, об кого витиратимуть ноги,

– агітує директор Franko House Богдан Тихолоз.

Журналістка Мирослава Барчук взагалі вважає, що мова йде не лише про вищу школу.

...ситуація виглядає анекдотично, але ми вже маємо досвід, коли нікчеми, неуки або старорежимні умільці-бюрократи, дуже вміло і швидко підривали інституційну спроможність культурних і освітніх установ, узурпували їх, розсаджуючи там своїх людей,

– впевнена Мирослава Барчук, телеведуча UA: Перший.

Нардепка Олександра Устінова в усьому винить особисто міністра Шкарлета та порівнює його з попередником Дмитром Табачником.

"Атака на "Могилянку" – спланована атака неукраїнської влади на одну із опор України. Вже три роки це робиться по всіх фронтах одночасно і скоординовано. "Могилянка", УКФ, "Закон про мову", армія, директори театрів, і так далі,

– написав Сашко Лірник, казкар.

Не згоден з критиками МОН консервативний публіцист Сергій Чаплигін, Прихильник так званих "традицій" та "порядку" вважає обрання президентом вишу Сергія Квіта великим злом, а саму сучасну "Могилянку" – таким собі "розсадником ЛГБТ-ідеології".

Чаплигін взагалі закликав до "націоналізації" вишу та фактичного знищення сучасної "Могилянки", щоправда, не пояснив механізму. Попри те, що заява виглядає доволі дико, вона назбирала майже 700 вподобайок та чимало репостів.

Люди добрі – те що ми сьогодні називаємо "Києво-Могилянською академією" є закладом, який не має жодного відношення ані до духовної спадщини Українського Народу, ані до самої Академії, – це секуляризований, антихристиянський заклад, який протягом багатьох років є розсадником ЛГБТ-ідеології. І "заслуга" в цьому саме Сергія Квіта,

– заявив Сергій Чаплигін, публіцист.

Спікер Верховної Ради та колишній викладач вишу Руслан Стефанчук також долучився до громадського обговорення проблеми. Він оприлюднив доволі довгий пост, в якому закликав МОН та особисто Сергія Шкарлета до порозуміння з "Могилянкою", а також звернувся до керівників силових органів, щоб ті взяли ситуацію під контроль.

Лист спікера парламенту до переможця виборів президента НаУКМА / фейсбук Сергія Квіта

Втім, до розв'язання усіх протиріччях, схоже, ще дуже далеко. Наразі "Могилянка" страйкує, а у високих кабінетах вирішують, що робити далі.

Це все дрібниці і дрібні люди. Час плинний – "Могилянка вічна", – написав Андрій Гук, юрист.

Могилянка підіймається на Революцію Гідності – дивіться раритетне відео: