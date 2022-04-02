Могла бути провокація, – російський журналіст про вибухи в Бєлгороді

У Бєлгороді 1 квітня спалахнула нафтобаза. Ймовірно, росіяни влаштували провокацію на власній території, адже одразу звинуватили в ударі Україну.

Водночас наразі остаточної відповіді щодо причини спалаху в Бєлгороді нема. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко.

Зверніть увагу Ракета, що прилетіла в Бєлгород, – випущена з території Росії, – CIT

Є гіпотеза, що проблема у техніці безпеки на підприємствах Бєлгорода, сказав журналіст. Є очевидні речі – зрозуміло, що Збройні Сили України не збираються переносити війну на територію Росії.

Скоріше за все, це або дійсно провокація власне російських військ, або помилка в техніці безпеки. Який з цих двох варіантів – сказати не можу,

– зазначив Ігор Яковенко.

Зауважте, що секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов підкреслив, що Україна не коментує вибух на нафтобазі у російському Бєлгороді, адже звинувачення Кремля про причетність до цього України – неправда.

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