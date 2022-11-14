Могли відмовили гальма: у Китаї некерована Tesla на шаленій швидкості збила двох людей

У провінції Гуандун, що на півдні Китаю, з-під контролю вийшов електромобіль Tesla Model Y. Віде з автівкою, що мчить дорогою та збиває все на своєму шляху, оприлюднили у мережі.

Карколомна ДТП сталася, коли водій паркував Tesla. Втім, все пішло шкереберть, і машина втратила керування. Вона проїхала приблизно 2 кілометри, збивши кілька мотоциклів і велосипедів.

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Жертвами електромобіля стали водій мотоцикла і школярки на велосипеді. Серйозно постраждали також сам водій Model Y, велосипедист і водій триколісного мотоцикла.



Ось, що залишилось від автівки / Cnevpost

Як з'ясували правоохоронці, водій Tesla не був у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. А от результатів огляду його машини поки не озвучили.

Водночас родичі водія заявили, що у нього виникли проблеми з педаллю гальм. Ймовірно, через збій системи авто розігналось до 150 кілометрів на годину.

Вони додали, що чоловік багато років керував вантажівками і не міг упродовж понад 2 кілометрів шляху "забути" натиснути на гальма.

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Інцидент трапився ще 5 листопада, втім ролик почав гуляти мережею 13 листопада. Компанія Tesla вже заявила Reuters, що допоможе китайській поліції в розслідуванні того, що сталося із Model Y. Там також закликають не вірити у чутки та непідтверджену інформацію щодо причин аварії.

Китай є другим за величиною ринком збуту компанії Tesla.