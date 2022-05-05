Молдова допомагає російським металургам виходити з-під санкцій: розслідування

Молдовські металообробні компанії, що розташовані у тому числі в Придністров'ї, купують металургійну сировину та продукцію в Росії.

Цим вони допомагають підсанкційним російським металургам обходити санкції ЄС та потрапляти на ринок Євросоюзу.

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Про це йдеться у розслідуванні "Обозревателя" "Сталеві схеми: як Молдова та Придністров'я дозволяють РФ обходити європейські санкції".

Як пише видання, від початку російсько-української війни офіційний Кишинів зайняв дуже стриману позицію щодо військового конфлікту, по суті, відмовившись вводити будь-які суттєві санкції проти Росії.

Проте Президентка Молдови Майя Санду пообіцяла, що не допустить випадкової чи цілеспрямованої допомоги Росії з боку Молдови для обходу санкцій, які на неї накладено.

"Втім, наявність у країні "сірої зони" у вигляді Придністров'я, яка глибоко інтегрована в молдавську економіку, дозволяє говорити про протилежне. Першою ластівкою обходу санкцій стала металургійна галузь. Днями стало відомо, що дві компанії, центр яких розташований у Придністров'ї, купили у Росії металопродукцію та сировину з метою подальшого перепродажу не лише на молдавському ринку, а й на ринках ЄС, зокрема Румунії", – стверджує "Обоз".

Головна причина у ціні металу

У другій половині квітня морський порт Новоросійська залишили два балкери, завантажені російською продукцією. Порт призначення обох суден – Джурджулешти. Головна причина, чому молдовсько-придністровські компанії під загрозою найжорстокіших санкцій ЄС таки продовжують закуповувати російський метал, в його ціні. Після того, як меткомпанії Росії втратили ринки збуту в Європі, вони почали розпродувати свою продукцію зі суттєвим дисконтом, особливо в тих країнах, які не приєдналися до санкцій. Такий "сірий імпорт" із Росії повністю вбиває конкурентоспроможність українських підприємств.

Ринок Молдови – невеликий, однак ці обсяги могли б стати підмогою для вітчизняних металургів, які шукають і чіпляються за будь-які замовлення. В умовах обмеженого експорту меткомбінатам важливо мати гарантовані обсяги збуту в Україні. А держава ж отримує вигоду у вигляді роботи виробничих ланцюжків в економіці, зайнятості населення у прифронтових районах та у податкових відрахуваннях.

Всі ці схеми імпорту сталевої "підсанкціонки" до Молдови викликають безліч запитань, зокрема чому офіційний Кишинів дотримується санкцій проти Росії у фінансово-банківській системі, але абсолютно потурає у сфері торгівлі металом.

"У свою чергу Києву необхідно інтенсифікувати тиск на Молдову для закриття всіляких лазівок для обходу санкцій, саме цим зараз займається робоча група Єрмака-Макфола. Цілком можливо, що особиста зустріч президентів Володимира Зеленського та Майї Санду у Києві, який за останній місяць відвідали безліч світових лідерів, допоможе закрити усі "дірки" у сірих схемах", – наголошує видання.

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