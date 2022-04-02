Молдова не підтверджує дані про мобілізацію російських військ у Придністров’ї

У Генштабі повідомили, що Путін намагається залучити до війни в Україні бодай якусь допомогу. Зокрема, робить це у невизнаному Придністров'ї.

Водночас у МЗС Молдови заявили, що наразі інформації, яка б підтверджувала мобілізацію військ у Придністровському регіоні, немає.

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Влада продовжить моніторинг та обмін інформацією з нашими партнерами, щоб забезпечити безпеку наших громадян,

– йдеться у повідомленні МЗС Молдови.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ зазначили, що Росія активізовує війська у невизнаному Придністров'ї для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Є передислокація російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки.

Як пояснюють у відомстві, такі дії ворога мають на меті підготовку до демонстрації готовності наступу та, можливо, бойових дій проти України.

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