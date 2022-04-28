Молдова запропонувала Україні першу військову допомогу у вигляді бригади саперів

Увесь цивілізований світ підтримує Україну в боротьбі з російськими окупантами. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що також планує надати військову допомогу – вислати бригаду саперів.

Загарбницька армія, яка втекла з-під Києва, залишила після себе чимало небезпек – мін, розтяжок тощо. Території, на яких перебували окупанти, потрібно буде розміновувати.

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Молдова готова вислати в Україну бригаду саперів

Санду має намір відправити в Україну першу військову допомогу – бригаду саперів, які допоможуть розміновувати звільнені від окупантів населені пункти Київщини.

Ми намагаємося допомогти Україні та надати їй транспортні артерії. Також запропонували допомогти їм саперами та надати гуманітарну допомогу. Це те, що ми можемо,

– зазначила Санду.

Окрім цього, президентка додала, що банківська система Молдови приєдналася до пакета фінансових санкцій, які країни ЄС ввели проти країни-терористки.

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