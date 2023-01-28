У Молдові через негоду перекинувся автобус, що їхав до Одеси: в салоні був 21 пасажир

У суботу, 28 січня, близько 17:30 в місті Троїца-Ноуе автобус Setra з'їхав з дороги та перекинувся. Відомо, що автобус рухався з Кишинева до Одеси, в салоні перебував 21 пасажир.

ДТП трапилась на трасі R-30 в Аненій-Нойському районі Молдови. За попередньою інформацією, причиною аварії стали погодні умови.

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Які наслідки ДТП

У поліції Молдови зазначають, що пасажирський автобус з'їхав у кювет та перекинувся. На щастя, постраждалих немає.

За результатами експертизи, водій на момент аварії не був п'яним. Наразі на місці події працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини.

В Молдові трапилась ДТП / Фото поліція Молдови

На Полтавщині відбулася смертельна ДТП: коротко

28 січня на автодорозі Київ – Харків – Довжанський зіткнулись фура та пасажирський автобус. Це призвело до фатальних наслідків.

Смертельна аварія трапилась на автодорозі М-03 у Лубенському районі в напрямку Полтави. Маршрутка Mercedes-Benz на швидкості влетіла у та вантажівку MAN, яка стояла в попутному напрямку.

Удар був настільки сильним, що пасажирів причавило конструкцією транспорту. Тож рятівникам ДСНС довелося деблокувати постраждалих.

На жаль, в аварії не обійшлося без жертв. Повідомляється, що загинули водій та один пасажир мікроавтобуса, а згодом у кареті швидкої допомоги загинув ще один травмований пасажир маршрутки. Також 8 пасажирів отримали тілесні ушкодження, серед них – двоє дітей.