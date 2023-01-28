У Молдові через негоду перекинувся автобус, що їхав до Одеси: в салоні був 21 пасажир
Джерело:Поліція Молдови
У суботу, 28 січня, близько 17:30 в місті Троїца-Ноуе автобус Setra з'їхав з дороги та перекинувся. Відомо, що автобус рухався з Кишинева до Одеси, в салоні перебував 21 пасажир.
ДТП трапилась на трасі R-30 в Аненій-Нойському районі Молдови. За попередньою інформацією, причиною аварії стали погодні умови.
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Які наслідки ДТП
У поліції Молдови зазначають, що пасажирський автобус з'їхав у кювет та перекинувся. На щастя, постраждалих немає.
За результатами експертизи, водій на момент аварії не був п'яним. Наразі на місці події працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини.
В Молдові трапилась ДТП / Фото поліція Молдови
На Полтавщині відбулася смертельна ДТП: коротко
28 січня на автодорозі Київ – Харків – Довжанський зіткнулись фура та пасажирський автобус. Це призвело до фатальних наслідків.
Смертельна аварія трапилась на автодорозі М-03 у Лубенському районі в напрямку Полтави. Маршрутка Mercedes-Benz на швидкості влетіла у та вантажівку MAN, яка стояла в попутному напрямку.
Удар був настільки сильним, що пасажирів причавило конструкцією транспорту. Тож рятівникам ДСНС довелося деблокувати постраждалих.
На жаль, в аварії не обійшлося без жертв. Повідомляється, що загинули водій та один пасажир мікроавтобуса, а згодом у кареті швидкої допомоги загинув ще один травмований пасажир маршрутки. Також 8 пасажирів отримали тілесні ушкодження, серед них – двоє дітей.