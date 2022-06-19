У Молдові пройшли найбільший в історії країни ЛГБТ-марш і проросійський мітинг проти влади

У молдавському Кишиневі вперше за два роки відбувся ЛГБТ-марш. Це був найбільший ЛГБТ-мітинг в історії країни.

Також на вулиці столиці вийшли проросійські противники чинної влади. Все це відбувалось в країні 19 червня.

Зауважте "Мені потрібна була діснеївська принцеса": Ребел Вілсон з фільму "Шахрайки" здійснила камінг-аут

У Молдові відбувся ЛГБТ-мітинг

Організатори мітингу розповіли, що захід зібрав найбільшу кількість учасників за всю історію таких маршів у Молдові.

Довжина маршруту теж була рекордною – від вулиці Ізмаїльської до скверу Європи. Серед учасників були громадські активісти, журналісти, депутати,

– мовиться в повідомленні.

Також з фотографій помітно, що:

дехто прийшов із дітьми;

інші – з домашніми тваринами;

учасників маршу охороняли сотні працівників МВС.

У Молдові відбувся ЛГБТ-марш / Фото NewsMaker

У столиці Молдови відбувся проросійський мітинг: пенсіонерів звозили автобусами

Телеканали TV6 та Orhei TV, які підконтрольні лідеру партії "Шор" Ілану Шору, опублікували на своїх сайтах фотографії протестувальників, які їхати на протест автобусами та мікроавтобусами. Всі вони з'їхались у центр Кишинева. Мітинг організував близький до партії рух "Нове життя".

На фотографіях, зроблених усередині автобусів та мікроавтобусів, видно протестувальники, на деяких із них футболки та бейсболки з логотипом руху "Нове життя",

– мовиться у повідомленні.

За даними проросійського руху мовилось про десятки автобусів та мікроавтобусів.

У Молдові відбувся проросійський мітинг / Фото TV6.md

Проросійський мітинг проти чинної влади провели на центральній площі у Кишиневі.

Коротко про останні новини щодо ЛГБТ

Австралійська акторка Ребел Вілсон з фільму "Шахрайки" здійснила камінг-аут. Раніше зірка зустрічалася тільки з чоловіками. Актриса відома завдяки своїм ролям у комедіях "Холостячки" та "Шахрайки".

Згодом стало відомо, що американська акторка Крістен Стюарт запустить паранормальне шоу для геїв. Головна вимога – бути медіумом, екстрасенсом, мисливцем за привидами чи будь-яким іншим фахівцем з містики, а також – членом спільноти ЛГБТК+.

Melovin підняв прапор ЛГБТ, виступаючи в рамках другого телемарафону Save Ukraine — #StopWar в Берліні. Співак виконав пісню "Не зволікай". Після цього підняв прапор ЛГБТ та заявив, що Україна – вільна та сучасна країна.

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