Момент попадання снаряду в житловий будинок у Миколаєві: жахливе відео
Джерело:телеграм-канал Bratchuk
Окупанти продовжують обстрілювати житлові будинки на Миколаївщині. Очевидці опублікували жахливе відео потрапляння снаряду в будинок.
Місцеві мешканці зафіксували момент обстрілу. Вибух пролунав близько до очевидців. Снаряд потрапив у будинок у районі Ракетного урочища.
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Миколаїв. Момент потрапляння снаряда у житловий будинок
Ситуація на Миколаївщині
Російські окупанти активізувалися на Миколаївському напрямку, здійснивши обстріли цивільних та військових. Унаслідок обстрілів ворога – 12 поранених.
За минулу добу до міських лікарень надійшло 12 поранених. Повідомляється, що з них – 9 цивільних. Унаслідок ударів було зруйновано 64 будинки. Все це – житлові будинки, багатоповерхівки та приватний сектор.
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