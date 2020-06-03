З середи, 3 червня, в Україні вводиться в обіг монета номіналом 10 гривень. Вона має поступово замінити паперову купюру.

Монета номіналом в 10 гривень стане останньою в оновлені банкнотно-моментного ряду гривні, повідомили в Національному банку України. До цього видозмінили моменти в 1 та 2 гривні, а також додали моменту номіналом в 5 гривень.

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Як виглядатиме нова 10-гривнева монета

На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.



Вигляд нової 10-гривневої монети / НБУ

Її діаметр становить 23,5 мм, вага – 6,4 г.

Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем.

Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам (діаметр, товщина та гурт) нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень.

Дивіться відео про вигляд нової 10-гривневої монети

Чи треба міняти паперові гривні на монети

Спеціально міняти банкноти номіналом 10 гривень на монети не потрібно. І купюри, і монети будуть одночасно перебувати в обігу, ними можна буде розраховуватися весь час. Так, як зараз це відбувається з банкнотами номіналом в 1, 2 та 5 гривень.

Станом на 1 квітня 2020 року в обігу перебувало 179,3 мільйона банкнот номіналом 10 гривень. На першому етапі Національний банк планує увести в обіг понад 5 мільйонів 10-гривневих монет.

Які тепер гривні будуть в Україні

Нова монета в 10 гривень має поступово витіснити купюру відповідного номіналу. Тож в Україні в номінальному ряді гривні залишиться шість номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень).



1, 2, 5 та 10-гривневі монети в Україні / НБУ



Який вигляд мають паперові гривні в Україні / НБУ