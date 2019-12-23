Мораторій на продаж землі діятиме з 1 січня 2020 року

У Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру повідомили, що навіть попри те, що депутати не проголосували за закон про продовження мораторію на продаж землі, він діятиме з 1 січня 2020 року.

Про це мовиться у повідомленні, розміщеному на сайті Держгеокадастру.

До теми: Фракції домовилися щодо закону про ринок землі, – Разумков

Зокрема, там нагадують, що мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення припинить існувати лише тоді, коли Рада ухвалить закон про обіг земель.

Голова Держгеокадастру Денис Башлик зауважив, що щорічне продовження мораторію не мало юридичного сенсу, а виконувало насамперед PR-мету для окремих політичних сил.

Зазначимо, що востаннє депутати продовжували мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення наприкінці 2018 року. Термін його дії продовжили до 31 грудня 2019 року.

При цьому, наразі Верховна Рада пішла на канікули та до Нового року не зможе ухвалити закон про продовження дії мораторію.

Скандал навколо закону про ринок землі: головне

13 листопада ВРУ у першому читанні прийняла законопроєкт 2178-10 від "Слуги народу" про продаж землі сільськогосподарського призначення.

17 грудня, напередодні другого читання, під Радою відбувалися кількатисячні акції протесту.

Під час мітингу відбулися сутички демонстрантів із поліцією, поліція затримала 26 людей.

18 грудня депутати сварилися і штовхалися під час обговорення поправок до законопроєкту про землю.

Що змінює закон про ринок землі?Наразі проєкт закону, підтриманий Радою у першому читанні, скасовує заборону на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення. Однак запрацює ринок такої землі з 1 жовтня 2020 року. Документ також забороняє покупку земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець (однак ця заборона діє лише до 1 січня 2024 року).



Наразі більшість українців не підтримують ринок землі / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, що Україна – одна із лише шести країн у світі, де не можна продавати землю сільськогосподарського призначення.



Країни, у яких не можна продавати землю / Інфографіка 24 каналу