21:09
23 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, 21 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Мораторий на продажу земли будет действовать с 1 января 2020 года

      117 Читати новину українською
      Мораторий на продажу земли будет действовать и после Нового года / pixabay

      В Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра сообщили, что даже несмотря на то, что депутаты не проголосовали за закон о продлении моратория на продажу земли, он будет действовать с 1 января 2020 года.

      Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Госгеокадастра.

      К теме: Фракции договорились относительно закона о рынке земли, – Разумков

      В частности, там напоминают, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения перестанет существовать только тогда, когда Рада примет закон об обороте земель.

      Глава Госгеокадастра Денис Башлык отметил, что ежегодное продление моратория не имело юридического смысла, а выполняло прежде всего PR-цель для отдельных политических сил.

      Отметим, что последний раз депутаты продлевали мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения в конце 2018 года. Срок его действия продлили до 31 декабря 2019 года.

      При этом, пока Верховная Рада ушла на каникулы и до Нового года не сможет принять закон о продлении действия моратория.

      Скандал вокруг закона о рынке земли: главное

      • 13 ноября ВРУ в первом чтении приняла законопроект 2178-10 от "Слуги народа" о продаже земли сельскохозяйственного назначения.
      • 17 декабря, накануне второго чтения, под Радой проходили многотысячные акции протеста.
      • Во время митинга произошли столкновения демонстрантов с полицией, полиция задержала 26 человек.
      • 18 декабря депутаты ссорились и толкались во время обсуждения поправок в законопроект о земле.

      Что меняет закон о рынке земли? Сейчас проект закона, поддержанный Радой в первом чтении, отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения. Однако заработает рынок такой земли с 1 октября 2020 года. Документ также запрещает покупку земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец (однако этот запрет действует только до 1 января 2024 года).


      Сейчас большинство украинцев не поддерживают рынок земли / Инфографика 24 канала

      Заметим, что Украина – одна из шести стран в мире, где нельзя продавать землю сельскохозяйственного назначения.


      Страны, в которых нельзя продавать землю / Инфографика 24 канала

      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      сегодня
      8245
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Оренда земли Мораторий на продажу земли Рынок земли
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:00 Сборная по волейболу и несгибаемый Деревянченко: кто больше всего поразил в 2019 году
      Михайло Гема 4
      сегодня , 20:41 Тимошенко с хот-догом и угрозы Кивы: самые забавные курьезы года в одном видео
      Світлана Попова 51
      сегодня , 19:00 Аллергия на коже: почему возникает, как выглядит и чем лечить
      85
      сегодня , 20:30 Между раем и адом: как демократы поставили Трампа в неудобную позицию
      Іван Яковина 40
      сегодня , 19:00 Марина Бех-Романчук: о жертвах ради спорта, о себе как бренде и медалях Чемпионата мира
      Станіслав Безушко 34
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук