Мораторий на продажу земли будет действовать с 1 января 2020 года

В Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра сообщили, что даже несмотря на то, что депутаты не проголосовали за закон о продлении моратория на продажу земли, он будет действовать с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Госгеокадастра.

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В частности, там напоминают, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения перестанет существовать только тогда, когда Рада примет закон об обороте земель.

Глава Госгеокадастра Денис Башлык отметил, что ежегодное продление моратория не имело юридического смысла, а выполняло прежде всего PR-цель для отдельных политических сил.

Отметим, что последний раз депутаты продлевали мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения в конце 2018 года. Срок его действия продлили до 31 декабря 2019 года.

При этом, пока Верховная Рада ушла на каникулы и до Нового года не сможет принять закон о продлении действия моратория.

Скандал вокруг закона о рынке земли: главное

13 ноября ВРУ в первом чтении приняла законопроект 2178-10 от "Слуги народа" о продаже земли сельскохозяйственного назначения.

17 декабря, накануне второго чтения, под Радой проходили многотысячные акции протеста.

Во время митинга произошли столкновения демонстрантов с полицией, полиция задержала 26 человек.

18 декабря депутаты ссорились и толкались во время обсуждения поправок в законопроект о земле.

Что меняет закон о рынке земли? Сейчас проект закона, поддержанный Радой в первом чтении, отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения. Однако заработает рынок такой земли с 1 октября 2020 года. Документ также запрещает покупку земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец (однако этот запрет действует только до 1 января 2024 года).



Сейчас большинство украинцев не поддерживают рынок земли / Инфографика 24 канала

Заметим, что Украина – одна из шести стран в мире, где нельзя продавать землю сельскохозяйственного назначения.



Страны, в которых нельзя продавать землю / Инфографика 24 канала