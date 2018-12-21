Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі

Верховна Рада 20 грудня продовжила дію заборони на продаж сільськогосподарських земель. Це значить, що створення повноцінного ринку землі відкладається мінімум до 2020 року. А міфів довкола нього вже накопичилось чимало. Розбираємося з найбільшими страшилками.

Станом на сьогодні ринку землі в Україні немає. Заборона (мораторій) на продаж та відчуження сільськогосподарських земель означає, що власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі для користування іншим особам є укладання договору про оренду. Причина заборони – відсутність в Україні інфраструктури для запровадження ринку купівлі та продажу сільськогосподарської землі.

Трохи статистики. Мораторій на продаж землі в Україні продовжувався 7 разів. Він паралізує ринок у 96% сільськогосподарських земель. Завдяки цьому України є світовим рекордсменом за тривалістю земельної реформи – понад чверть століття.

Законопроект №9355-5, проголосований Радою, окрім продовження мораторію доручив Кабінету міністрів до березня наступного року розробити та внести на розгляд парламенту проект закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

Але значна частина політиків, які висловилися "за" продовження мораторію, якраз і озвучили в парламенті головні страшилки-міфи про ринок землі і як він мав би вплинути на українців.

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Міф 1. Ринок землі відбере землю у селян

Земля вже належить українцям, які володіють земельними паями. 68% земель (27,7 мільйона гектарів) перебувають у власності селян-пайовиків. Створення ринку землі ніяк не вплине на права власності громадян. Відкритий ринок землі не означає, що він "відбере в селян землю".

У той же час 1,6 мільйона паїв належать громадянам пенсійного віку. Вони не можуть самі обробляти цю землю і так само не можуть вигідно здати в оренду, продати чи заставити власний пай. Ще гірша історія – близько 1 мільйона пайовиків померли за час довготривалої земельної реформи, так і не скориставшись своєю власністю, навіть у спадок землю не передали. Тому що оформлення спадщини коштує більше, ніж прибуток від оренди цієї землі.



Цікаві факти про мораторій

Політики-популісти, які люблять гасла на кшталт "земля має належати українцям" – торгують совістю. Бо якраз заборона розпоряджатися своєю власністю – землею – це ознака недемократичної держави.

Така заборона є, зокрема у Конго, Венесуелі, Кубі, Таджикистані, Північній Кореї. Правда ж, не найбагатші країни, і не надто вдалі приклади для наслідування?

Натомість у США ринок землі є вже багато років. І ніхто Америку по шматках ще нікуди не вивіз.

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Міф 2. Землю продадуть за копійки

Насправді це зараз вона приносить свої законним власникам копійки. За підрахунками аналітиків проекту "Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні", нині українці-власники землі отримують від неї в 12 разів менше, ніж могли б, якби діяв ринок.

Сьогодні близько 60% сільськогосподарської землі, яка є у користуванні, обробляється орендаторами, чиї орендодавці – власники паїв.

Вартість оренди мала би сягати 455 доларів за гектар замість нинішніх 37. Чому така мала вартість оренди – бо є мораторій на продаж землі с/г призначення, роздрібнена власність землі, поганий доступ до капіталу. А ще – власники паїв не мають досвіду і навичок переговорів за ціну оренди, захист прав користувачів землі у нас слабкий.

Тому відкриття ринку – це позитив не лише для тих, хто схоче продати землю – значно дорожче, ніж за "сірими схемами". Ринок також збільшить прибутки орендодавцям землі.

Міф 3. Після відкриття ринку землю в Україні скуплять китайці, індійці, інопланетяни

Можливо. Але не всю. І точно не вивозитимуть її в Китай чи на Марс. (Згадайте США – звідти ніяку землю не вивозять, хоча торгують нею вже дуже давно). Інвестор, який захоче мати справу з українським ринком землі, на ній зароблятиме. Створить робочі місця, виробництво. Та й то – якщо будуть хороші умови. А відсутність ринку землі – головний маркер для інвестора. Адже якщо держава вирішує за власника, як розпоряджатися землею, та ще може в будь-який момент щось заборонити-відібрати – жоден інвестор, навіть інопланетний, не захоче все втратити через емоційну нестабільність парламентарів.

Якщо не вірите, що наші законодавці на таке здатні – подивіться трансляцію засідання ради від 20 грудня 2018 року, момент обговорення продовження мораторію – там один з депутатів так і сказав: зараз земля в оренді, і це добре, бо ми, держава, завжди можемо розірвати договір і все забрати. Дуже цивілізовано і ринково. Теоретично, таким депутатам може прийти в голову вигнати геть усіх орендарів будь-чого. Ось чому держава – поганий власник. Та все ж не всі нардепи так думають.

Міф 4. Відміна мораторію на руку латифундистам

Бо тоді вони успішно всю землю скуплять. Насправді – не скуплять, якщо власник не схоче її продати. А от якщо схоче – то вже не за копійки. І зможе вибрати – кому саме продати (дивіться міф 2).

Натомість в Україні понад 15 років успішно діє тіньовий ринок землі. За даними президента Української аграрної конфедерації Леоніда Козаченка, які він повідомив "Урядовому кур'єру" минулого року близько 8 мільйонів гектарів державної землі обробляється невідомо ким, поза межами правового поля. Простіше кажучи, окремі латифундисти знають – кому принести відповідну валізу з хабарем, і – обробляй-перепродавай ці гектари, як хочеш. Причому це з благословіння політиків, які грудьми на вила за "заборону розпродажу головного багатства України – святої землі".

Міф 5. Відміна мораторію зразу створить ринок землі

І знову ні. Він не запуститься сам собою на наступний день після того, як знімуть заборону на продаж.

Щоб повноцінно запустити ринок землі в Україні, потрібна величезна організаційна і законодавча робота. Найперше – таки розробити той самий проект закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення". А потім сильно піднатужитись парламенту – і таки його проголосувати. Як розповів у коментарі 24 каналу заступник голови Стратегічної групи радників Прем'єр-міністра Павло Кухта, цей закон загалом не дуже великий і не дуже складний. Але він би запустив найбільшу і найпотужнішу з доступних нам реформ.

Звісно, якщо "втиснути" в закон непрозорі і неринкові умови – відібрати в селян можна все, і навіть більше. Але для того парламент і потрібен – щоб напрацювати адекватний закон.

А мораторій на продаж с/г земель – такий зручний інструмент "захищання зубожілого селянства". Це спосіб для окремих політиків лякати електорат, який вірить локшині на вухах і не хоче розбиратися в тому, як насправді мав би працювати ринок землі.

Або ж – такі політики просто відробляють гроші тих, хто якраз і отримує надприбутки з землі, що фактично нікому не належить, доки її власники не можуть нею розпоряджатися. Бо – мораторій.

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