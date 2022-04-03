Моравецький наполягає на терміновому саміті ЄС і жорстких санкціях проти Росії через Бучу

Матеуш Моравецький заявив, що європейські гроші повинні припинити текти до Кремля. Прем'єр країни також заявив, що вимагає якнайшвидшого скликання Європейської Ради.

Відповідну інформацію повідомив прем'єр Польщі ввечері 3 квітня. Тобто після того, як увесь світ побачив звірства ворогів у Бучі.

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Моравецький закликав негайно запровадити жорсткі санкції проти Росії

Прем'єр Польщі заявив, що різанина в Буці – це більше ніж сигнал тривоги для Європи та всього світу. Це страшний крик про справедливість, про свободу, про право на життя, про базові та загальнолюдські цінності.

Зокрема політик пояснив, що ЄС має:

"конфіскувати активи росії в банках Західної Європи, а також майно російських олігархів;

якнайшвидше розірвати всі торговельні відносини з росією;

європейські гроші мають припинити надходити до Кремля;

бандитський і все більш тоталітарний режим путіна заслуговує лише на одне – санкції, які нарешті почнуть діяти".

Пані президент Єврокомісії, пане президенте Євроради, вимагаю якнайшвидше скликати Єврораду з питань російських злочинів й ефективних санкцій,

– закликав Моравецький.

Зокрема політик пояснив, що Україна має отримати більше озброєння, з яким вона зможе захищати жінок та дітей Маріуполя, Бучі та багатьох інших місць.

"Це наш політичний і моральний обов'язок. Досить хибних жестів та тактики уникнення. Досить!" – сказав прем'єр Польщі.

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