Моравецький спростував фейки про біженців і заявив, що українці зміцнюють економіку Польщі

Чимало українців, втікаючи від обстрілів окупантів, тимчасово виїхали у Польщу. При цьому Росія усіляко намагається дискредитувати українських біженців за кордоном.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький дав інтерв'ю тижневику Gazeta Polska. Очільник уряду спростував фейкові інформаційні вкиди про біженців й заявив, що українці навпаки зміцнюють економіку республіки.

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Моравецький про українських біженців та російські фейки

Матеуш Моравецький підрахував, що станом на зараз у Польщі перебуває понад 2,5 мільйона українських біженців, близько 90% з них – жінки та діти, невеликий відсоток – люди похилого віку. Разом з українцями, які раніше жили і працювали у республіці, це загалом понад 3,5 мільйона осіб.

У цьому контексті прем'єр-міністр застеріг поляків від фейкових інформаційних вкидів про українських біженців, які поширює російська п'ята колона. Він зауважив, що всередині країни є групи, зокрема й серед політичних сил, які намагаються дестабілізувати ситуацію. Моравецький зазначив, що такі особи ведуть інформаційну війну та продукують фейкові новини, працюючи на Путіна.

Наприклад, це неправда, що українці мають кращий доступ до низки державних послуг (у Польщі – ред. 24 канал), будь то у сфері освіти, охорони здоров'я чи ринку праці, ніж поляки,

– наголосив польський прем'єр.

Моравецький підкреслив, що українці – навпаки, лише зміцнюють економіку Польщі. Місцевим підприємцям потрібно мати, кого наймати на роботу, й нині у республіці зафіксований найнижчий рівень безробіття за всю історію.

Коли я зустрічаюся з підприємцями, то найперше у цих розмовах від них лунає фраза: "нам потрібні руки й голови для праці". Тому робота українців, які перебувають у Польщі, може стати великим поштовхом для розвитку нашої економіки,

– заявив очільник польського уряду.

Крім того, прем'єр-міністр зауважив, що нині на будівельних майданчиках Польщі зафіксована нестача працівників. Моравецький пов'язав це з тим, що чимало чоловіків повернулись в Україну і пішли на війну, виконуючи свій великий патріотичний обов'язок перед суверенною державою.

До слова, очільник польського уряду додав: "Найголовніше, потрібно передусім пам'ятати, що оборона України – це також захист Польщі. Ми завдячуємо їм (українцям – ред. 24 канал) безпекою. Саме тому я радий, що майже всі поляки з відкритим серцем, радо вітають українських біженців, які потребують підтримки".

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