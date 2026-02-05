Морози до -25 градусів повернуться: синоптик назвав терміни нового похолодання
- Незабаром в Україні очікується короткочасне потепління, після чого знову настане похолодання через новий антициклон.
- Нічні температури можуть знизитися до 19 – 25 градусів морозу на півночі, а денні становитимуть від 7 до 13 градусів морозу.
Незабаром антициклон, який приніс не територію України нову хвилю морозів, відійде й у нас дещо потеплішає. Утім, після цього до нашої країни надійде ще один антициклон, який знову принесе відчутний холод.
Відповідну інформацію розповів представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для OBOZ.UA.
Як сильно знизиться температура?
Синоптик розповів, що найближчими днями поточні морози дещо спадуть, натомість в Україні відчутно потеплішає. Попри це, потепління триватиме недовго, оскільки з понеділка до нас прийде ще один антициклон.
Він пояснив, що у неділю, 8 лютого, почнеться перебудова синоптичних процесів, і циклон, який проходитиме у наступні кілька днів і принесе потепління, виходитиме з України. Натомість буде зниження температур.
За його словами, у цей період температура повітря коливатиметься в межах від 12 до 18 градусів морозу у нічні години, водночас у північних областях очікується зниження показників від 19 до 25 градусів морозу.
Іван Семиліт зазначив, що протягом дня температура повітря буде від 7 до 13 градусів морозу. Водночас у південній частині уночі передбачається від 5 до 12 градусів морозу, а вдень – від 0 до 6 градусів морозу.
Представник Укргідрометцентру також уточнив, що через посилення морозів опадів частково поменшає. Він додав, що подібна зміна циклонів і антициклонів може негативно впливати на метеозалежних людей.
Тому треба бути обережними, слідкувати за здоров'ям,
– наголосив Іван Семиліт.
Які погодні зміни будуть найближчими днями?
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, сильних снігопадів невдовзі не передбачають. Попри це, у частині областей таки випаде сніг, місцями він буде з дощем. Також синоптики попереджали про ожеледицю.
Крім того, вже повідомляли, що у найближчі кілька діб очікується підвищення температурних показників. Нічні морози частково послабляться, проте холод все ще утримається, особливо у північній частині.