Морози до -25 градусів повернуться: синоптик назвав терміни нового похолодання

Незабаром антициклон, який приніс не територію України нову хвилю морозів, відійде й у нас дещо потеплішає. Утім, після цього до нашої країни надійде ще один антициклон, який знову принесе відчутний холод.

Відповідну інформацію розповів представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для OBOZ.UA.

Як сильно знизиться температура?

Синоптик розповів, що найближчими днями поточні морози дещо спадуть, натомість в Україні відчутно потеплішає. Попри це, потепління триватиме недовго, оскільки з понеділка до нас прийде ще один антициклон.

Він пояснив, що у неділю, 8 лютого, почнеться перебудова синоптичних процесів, і циклон, який проходитиме у наступні кілька днів і принесе потепління, виходитиме з України. Натомість буде зниження температур.

За його словами, у цей період температура повітря коливатиметься в межах від 12 до 18 градусів морозу у нічні години, водночас у північних областях очікується зниження показників від 19 до 25 градусів морозу.

Іван Семиліт зазначив, що протягом дня температура повітря буде від 7 до 13 градусів морозу. Водночас у південній частині уночі передбачається від 5 до 12 градусів морозу, а вдень – від 0 до 6 градусів морозу.

Представник Укргідрометцентру також уточнив, що через посилення морозів опадів частково поменшає. Він додав, що подібна зміна циклонів і антициклонів може негативно впливати на метеозалежних людей.

Тому треба бути обережними, слідкувати за здоров'ям,

– наголосив Іван Семиліт.

Які погодні зміни будуть найближчими днями?