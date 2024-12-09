Sea Baby відпрацювали по російській авіації в Керченській бухті: є загиблі – ексклюзивні кадри

Напередодні, у ніч 6 грудня, група морських дронів Sea Babу відпрацювала по російських вертольотах і літаках у Керченській бухті. З'явилися деталі нової унікальної спецоперації СБУ.

Ворожа авіація пошкоджена, на борту є вбиті й поранені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Морські дрони СБУ відпрацювали по російських літаках і вертольотах

Служба безпеки України 9 грудня оприлюднила ексклюзивні кадри спецоперації Sea Baby в Керченській бухті. Морські дрони відпрацювали по російських вертольотах і літаках.

Так, у ніч з 5 на 6 грудня група Sea Babу вступила в бій з ворожою авіацією й патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити.

Російські пілоти вважали себе мисливцями й розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь. Перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах вертольотів є вбиті та поранені. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту,

– наголосили в СБУ.

Також дрони уразили баржу, яка перевозила ворожу військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту, який російські загарбники досі без успіху намагаються привести до ладу після минулих підривів української спецслужби.

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Як Sea Babу відпрацювали по окупантах: дивіться відео

На новітніх Sea Baby були встановлені великокаліберні кулемети з балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.

Sea Baby – це наша багатоцільова платформа, на якій може розміщуватися різна зброя: як ракетні системи залпового вогню, так і летючі дрони та великокаліберні кулемети. Головне, що вона вкотре довела свою ефективність. Результатів нашої роботи насправді набагато більше, ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час,

– зазначили в 13 Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ.

До речі, саме ці водні дрони виготовлені в результаті спільного збору коштів з UNITED24, monobank, Олегом Гороховським, Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченом в лютому 2024 року.