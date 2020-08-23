Морпіхи привітали співгромадян з Днем Державного прапору України. Бійці розповіли, яке значення для них має синьо-жовтий стяг та закликали шанувати його.

Зворушливе відео оприлюднили на сторінці Командування морської піхоти у фейсбуці.

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Бійці наголосили, що український прапор – це символ сили, волі та незламності.

Коли на державний прапор потрапляє кров, він стає червоно-чорним стягом українського воїнства. Тому сьогодні ми тут, на Сході. Боремось за те, щоб український прапор майорів по всій її території,

– наголосив воїн Олексій Годзенко.

Морпіхи підкреслили, що Державний Прапор об'єднує кожного українця.

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