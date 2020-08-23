Морські піхотинці привітали українців з Днем Прапора: зворушливе відео
Морпіхи привітали співгромадян з Днем Державного прапору України. Бійці розповіли, яке значення для них має синьо-жовтий стяг та закликали шанувати його.
Зворушливе відео оприлюднили на сторінці Командування морської піхоти у фейсбуці.
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Коли на державний прапор потрапляє кров, він стає червоно-чорним стягом українського воїнства. Тому сьогодні ми тут, на Сході. Боремось за те, щоб український прапор майорів по всій її території,
– наголосив воїн Олексій Годзенко.
Морпіхи підкреслили, що Державний Прапор об'єднує кожного українця.
Актуально Прапор має значення: Українські політики привітали з Днем Державного стяга
Раніше захисники України з Об'єднаних сил записали відеозвернення, у якому розповіли, що для них означає Державний Прапор України. А разом із цим привітали українців зі святом.