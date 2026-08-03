ГУР уперше застосувало Magura по наземних цілях: під удар у Криму потрапили 2 важливі РЛС ворога

Українські розвідники провели успішну операцію з ураження ворожих об'єктів на території Криму. Йдеться про машину управління зі складу комплексу РЛС "Подльот", а також ворожу систему розпізнавання "свій-чужий" — радіолокаційний запитувач (РЛЗ) "Пароль-4".

Про це 3 серпня повідомили на сторінці ГУР.

Що відомо про ураження?

Операцію реалізували бійці спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 наприкінці липня. Для цього військові застосували новітні морські платформи Magura, зокрема, носії FPV-дронів.

Це дозволило завдати успішних ударів по наземних цілях російської окупаційної армії в Криму.

Ураження російських об'єктів: дивіться відео

Відтепер наші "Маґури" загрожують російським окупантам і на суходолі – це кардинальне переведення боротьби в іншу площину,

– підкреслили в ГУР.

Зауважимо, під удар потрапила машина зі складу комплексу "Подльот" – це російська мобільна трикоординатна радіолокаційна станція, призначена для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах. Інша уражена ціль – апаратно-програмний технічний комплекс для автоматичного розрізнення на полі бою своїх військ і озброєнь від ворожих.

Командир підрозділу Group 13 із позивним "Тринадцятий" заявив, що операції українських сил демонструють: російським окупантам не буде місця в Криму, над Чорним морем чи в його акваторії.

Загалом же, за час повномасштабної війни оператори Group 13 знищили 9 і пошкодили 5 російських кораблів, а також уразили 3 ворожі гелікоптери, пошкодили ще 1 та знищили 2 винищувачі Чорноморського флоту Росії.

До речі, днями українські розвідники уразили 3 важливі військові об'єкти росіян. Йдеться про ЗРГК "Панцир-С1" на Херсонщині, патрульний катер "Сарган" у Керчі та наземну станцію управління БпЛА "Форпост" у Євпаторії.