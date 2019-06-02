Морський десант противника – знищено: яскраві фото та відео навчання ЗСУ у Приазов'ї

Акваторія й узбережжя Азовського моря залишаються "ласим шматком" для Росії та ціллю її військової агресії. Задля того, щоб ефективно запобігати спробам агресії, українські десантники, танки, артилерія та авіація взяли участь у навчанні в Приазов'ї.

"Морський десант на Приазов'я – "знищено"!", – повідомила прес-служба штабу операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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Акваторія та українське узбережжя Азовського моря – зони високого ризику розвитку військової агресії Росії. Саме тому бійці Збройних сил України в районі ООС не лише виконують щоденні бойові завдання на фронті, а й готуються до усіх ймовірних сценаріїв розвитку подій у Приазов'ї.

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