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      Морський десант противника – знищено: яскраві фото та відео навчання ЗСУ у Приазов'ї

      919 Читать новость на русском
      Навчання бійців ООС
      Навчання бійців ООС / facebook.com/pressjfo.news

      Акваторія й узбережжя Азовського моря залишаються "ласим шматком" для Росії та ціллю її військової агресії. Задля того, щоб ефективно запобігати спробам агресії, українські десантники, танки, артилерія та авіація взяли участь у навчанні в Приазов'ї.

      "Морський десант на Приазов'я – "знищено"!", – повідомила прес-служба штабу операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Бойовики обстрілювали українських воїнів і отримали гідну відсіч

      Акваторія та українське узбережжя Азовського моря – зони високого ризику розвитку військової агресії Росії. Саме тому бійці Збройних сил України в районі ООС не лише виконують щоденні бойові завдання на фронті, а й готуються до усіх ймовірних сценаріїв розвитку подій у Приазов'ї.

      Навчання бійців ЗСУ: дивіться фото

       

       

      За легендою планових навчань, "протидесантний резерв у складі ротної тактичної групи окремої десантно-штурмової бригади за підтримки танків, артилерії та приданої авіації "нищив" першу хвилю морського десанту противника, унеможливлюючи висадку його другого ешелону".

      Відео з бойового навчання дивіться тут:

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 2 червня
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