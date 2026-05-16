У Чехії затримали підозрюваного у крадіжці черепа святої з базиліки

У Чехії заарештували 35-річного чоловіка, підозрюваного у крадіжці черепа святої Здіслави. Поліція "з високою ймовірністю" знає, де наразі реліквія.

Про це пише Czech News Agency.

Читайте також Учені реконструювали череп вимерлого родича людини віком 3,7 мільйона років

Що відомо про крадіжку черепа святої?

Чоловік викрав череп історичної цінності у вівторок, 12 травня, з базиліки в Яблонне-в-Под'єштеді в Ліберецькому краї, що приблизно за 110 кілометрів на північ від Праги.

35-річного злодія заарештували. Поліції вдалося отримати інформацію про місце перебування рідкісної реліквії.

Водночас зазанчається, що правоохоронці звернулися за допомогою у пошуках до колег з інших країн.

Ми з високою ймовірністю знаємо, де він (череп – 24 Канал) перебуває, і ми працюємо над цим. Це складно, більше я сказати не можу,

– заявила речниця регіональної поліції Івана Балакова.

У поліції показали відео крадіжки та втечі злодія. Чоловік скористався тим, що під час підготовки служби в базиліці була вимкнена сигналізація, і всередині нікого не було.

Череп був у скляній коробці.

Священник розповів, що почув лише два постріли, а потім побачив, як хтось тікає.

"Це жахлива новина. Череп шанували паломники... Я не можу повірити, що хтось практично серед білого дня викрав із церкви реліквію, цінність якої, перш за все, історична, а також духовна для віруючих", – сказав празький архієпископ Станіслав Прібил.

Ще один архієпископ Ян Граубнер закликав повернути викрадений череп та попередив про можливі духовні наслідки. У чеських медіа також пишуть, що віряни сприйняли подію дуже емоційно і навіть писали про прокляття, яке може спіткати злодія.

Що відомо про святу Здіславу?

Свята Здіслава з Лемберка жила в першій половині XIII століття.

Вона була відома своєю добротою та безкорисливою допомогою нужденним. Її у чеській церкві зображують як подательку милостині бідним або медсестру для хворих.

Зі своїм чоловіком, шляхтичем Гавелом з Марквартиць, вона побудувала церкву, монастир та лікарню, в якій лікувала хворих і зцілювала багатьох з них.

Свята Здіслава є покровителькою Ліберецького краю. Вона була проголошена блаженною у 1907 році, а Папа Іван Павло II канонізував її у 1995.

Базиліка в Яблонне розташована на місці, де її останки були поховані у 1252 році.

Священні реліквії: останні новини

Одна із найбільш обговорюваних реліквій християнського світу – Туринська плащаниця. У березні провели новітнє дослідження генетичного матеріалу, знайденого на волокнах тканини. Встановлено, що на плащаниці виявили ДНК різних людей, тварин, рослин і грибів, що свідчить про тривалу взаємодію з довкіллям.

Зокрема, було знайдено гаплогрупу H33, яка сьогодні найчастіше зустрічається на Близькому Сході, особливо серед етноконфесійної групи, що проживає в Сирії, Лівані та Йорданії. Також виявлено лінію H1b, характерну для мешканців Західної Євразії, та H2a2, що є типовою для багатьох європейських популяцій. Цікаво, що значна частина ДНК належить саме до індійських ліній, що може вказувати на походження ниток або самої тканини з регіонів поблизу долини Інду.

Тим часом у Києві зберігається унікальна ікона "Хрещення Господнє". Вона намальована на голові сома, що пов'язана з чумацькими подорожами та ранньою християнською символікою. До наших днів збереглося лише три подібні ікони.