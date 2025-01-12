Москалькова бреше про зниклих росіян на Курщині, – Дмитрашківський

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова днями раніше опублікувала у мережі "список" з 517 зниклих безвісти росіян у Курській області. Втім, дані про "розшук" є відвертою брехнею.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням заяву пресофіцера тимчасової військової комендатури на території Росії Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

До теми Москалькова опублікувала список зниклих на Курщині: росіяни назвали це "плювком в обличчя"

"Списки зниклих" Москалькової є брехнею

Дмитрашківський заявив, що Москалькова у своїх дописах зі списками зниклих безвісти росіян у Суджі відверто бреше. Так, омбудсменка заявила лише про 517 зниклих безвісти, однак ця цифра набагато більша.

Особисто силами комендатури було розшукано понад 600 осіб і про це свідчать відео у відкритих джерелах з цими мешканцями. І це до 1 грудня 2024 року. Тобто пані Москалькова фіктивно виконує функції на своєму посту, вона не займається роботою,

– повідомив Дмитрашківський.

Він також додав, що Сили оборони України отримували звернення від росіян та самотужки розшукували людей у Суджанському районі.

Раніше Москалькова опублікувала список з 517 зниклими безвісти росіянами. Втім, за це її розкритикували у мережі. Під її дописом користувачі почали залишати гнівні коментарі, а жителі Курщини висловлювали обурення, адже у списку зниклих безвісти є доволі безглузді позначення. Так, розшукують "дівчинку 12 років з Гуєва", однак жодних інших даних про неї немає. Також у списку є "жителі села Гуєво", проте, як і з "дівчинкою", немає жодної іншої інформації.

Крім того, губернатор Курської області повідомляв, що загалом влада отримала 1 174 заяви на розшук. 240 осіб вже знайшли.