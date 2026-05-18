УПЦ МП та їхня "масовка" намагались зірвати перехід вірян села на Буковині до ПЦУ

У селі на Буковиині провели двоє зборів: одні – за перехід місцевого храму до Православної церкви України, інші – за збереження Української православної церкви московського патріархату. Представники УПЦ МП завезли своїх активістів, щоб повпливати на вибір парафіян.

Після голосування віряни та священники ПЦУ виконали гімн України. Про це розповів капелан Роман Грищук у власних соцмережах.

Дивіться також Чи всі священники можуть отримати бронювання під час війни: відповідь експерта

Як мешканці села на Буковині намагались перейти до ПЦУ?

Релігійна громада храму архістратига Михаїла села Сербичани Дністровського району Чернівецької області зробила свій вибір та проголосувала за вихід із московського патріархату. Також віряни ухвалили рішення приєднатись до Православної церкви України.

Зібрання відбулося біля стели загиблих захисників села. На місці також була поліція. Проведення зборів було ускладнено появою священників УПЦ МП.

Прихильники московського патріархату не хотіли реєструватися: їх мета була одна – зірвати збори громади та молитву за Україну! Але збори все одно відбулися! Люди проголосували за те, щоб Україна була вільною і була українською,

– заявив у соцмережі священник ПЦУ Роман Грищук.

Що відомо про релігійний скандал на Буковині?

Староста села Сербичани Михайло Братушко розповів у коментарі Суспільному Чернівці, що перехід храму до ПЦУ підтримали 104 людини. Натомість за збереження УПЦ МП у храмі проголосувало майже 400 людей. Настоятель храму Олександр Власов виступає категорично проти переходу до Православної церкви України.

Ми не будемо переходити з громадою, ми проти цього. Я тим людям казав: "Хочете переходити? Будуйте собі церкву. Ми вам допоможемо, якщо ви хочете переходити. Я не переходжу,

– розповів Власов.

Капелан ПЦУ Роман Грищук каже, що люди у тій частині Буковини перебувають під сильним впливом УПЦ МП. Він заявив, що духовенство МП вважає за потрібне не помічати, що йде війна.

Тож під час збору вірян ПЦУ попи та їхні послідовники намагались зірвати голосування та провести альтернативне. Попи МП з усього району намагались провести альтернативні збори. Кожен з них мав привезти з собою людей для масовки, які мали грати роль жителів Сербичан.

До церкви фактично ходить 20 – 30 людей з цілого села, а на збори священнослужителі УПЦ МП привезли кілька сотень з усього Дністровського району,

– повідомив капелан.

Роман Грищук розповів у коментарі Zaxid.net, що після зборів розпочне реєстрацію релігійної громади храму архістратига Михаїла у межах Православної церкви України. Він вже розпочав збирати необхідні документи:

статут релігійної громади у чотирьох екземплярах;

заяву на ім'я голови обласної адміністрації;

протокол зборів парафіян;

список щонайменше десяти засновників релігійної громади;

документ про право власності чи користування приміщенням.

За наявності всіх цих документів рішення про перехід внесуть до єдиного держреєстру. Звернення розглядають до трьох місяців. Якщо мешканці вважають, що під час процедури були порушення, вони можуть звернутися до поліції чи оскаржувати результати голосування в суді.

Які скандали виникають зі священниками УПЦ МП?