Москва передала школам двох країн Європи книги про Путіна, де вихваляють анексію Криму

Кремль надіслав у школи Сербії та Республіки Сербської книги, сповнені російської пропаганди. У них прославляють Путіна і окупацію Криму.

Передачу книжок організував фонд "Русский мир", створений за указом Володимира Путіна у 2007 році. Про це повідомляє "Настоящее время".

Які книжки Кремль поширює у Європі та Африці?

У липні фонд передав обладнання та навчальну літературу 60 закладам освіти в Сербії, Боснії і Герцеговині та Тунісі. Подарунки отримали школи, де вивчають російську мову.

У Сербії книги та техніку передали 16 школам. Серед них – початкова школа імені Ісидори Секулич у Шайкаші та 8-ма Белградська гімназія.

Книги також отримали кілька шкіл у Республіці Сербській – автономному регіоні Боснії і Герцеговини, де переважно живуть етнічні серби. Росія підтримує місцеву владу, представники якої регулярно відвідують Москву.

Серед подарованих видань є книга "Про Росію та росіян", яку видали у 2015 році. У ній позитивно описують правління Путіна та російську політику. Зокрема, стверджується, що після приходу Путіна до влади Росія почала проводити "більш незалежну зовнішню політику", а економіка країни та рівень життя населення нібито значно покращилися.

Окремий розділ книги присвячений Криму. Анексію українського півострова Росією у 2014 році там називають "поверненням Республіки Крим до складу Росії".

Автори пишуть, що кримчани нібито самі вирішили залишити Україну після "референдуму". Водночас у книзі не згадується, що цей "референдум" відбувся після захоплення Криму російськими військовими, а анексію півострова не визнає переважна більшість країн світу.

При цьому книга формально призначена для людей, які вивчають російську мову як іноземну.

Сербський Інститут удосконалення освіти заявив, що це видання не проходило офіційної експертизи як підручник. Наявність книги у шкільній бібліотеці не означає, що вона має статус навчального посібника.

У школі імені Ісидори Секулич журналістам неофіційно повідомили, що подаровані книги не використовуватимуть для навчання – вчителі лише ознайомляться з ними.

Нагадаємо, що Сербія традиційно є одним із головних осередків проросійських настроїв у Європі. Ці зв'язки посилюються завдяки впливу Кремля, російським грошам і пропаганді.