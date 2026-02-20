Навіть очі прищурила: навіщо Захарова блазнювала перед Китаєм у дивному наряді

Речниця російського МЗС Марія Захарова з'явилася на публіці у дивному образі з виразними символічними деталями. Її поведінка та манера подачі одразу привернули увагу і викликали запитання, для кого був цей перформанс.

Журналістка і психологиня Лариса Волошина в ефірі 24 Каналу пояснила, що цей жест був адресований не внутрішній аудиторії Росії. За її словами, Москва таким чином намагалася заспокоїти Китай на тлі складної гри між Пекіном і Вашингтоном.

Сигнал Пекіну на тлі переговорів із США

Дивний публічний образ Захарової не був випадковим. За словами журналістки, на тлі спроб Кремля домовлятися зі Сполученими Штатами Китай почав нервувати через можливі кулуарні домовленості. Пекін уважно відстежує контакти Москви з Вашингтоном і не хоче опинитися в ситуації, коли Росія раптом змінить баланс сил.

Китай дуже нервує, що зараз Росія домовиться зі Сполученими Штатами просто проти Китаю,

– наголосила Волошина.

Вона звернула увагу, що демонстративні жести на кшталт привітань із китайським символічним календарем та використання національних кольорів були спробою публічно показати лояльність.

До уваги! Після раунду переговорів у Женеві 17 – 18 лютого суттєвого прориву не зафіксовано. Експерти зазначають, що Росія не демонструє готовності до компромісів і наполягає на своїх вимогах, зокрема щодо Донбасу. Окремо обговорюють неформальну зустріч Володимира Мединського з Рустемом Умєровим і Давидом Арахамією, яку пов'язують із узгодженням організаційних питань наступних раундів.

Таким чином Кремль сигналізує Пекіну, що не відвертається від стратегічного партнерства.

Це дійсно для Китаю, і це очевидно,

– зазначила вона.

На її думку, російська сторона намагається балансувати між двома центрами сили. Однак такі публічні театралізовані кроки свідчать радше про тактичну імпровізацію, ніж про продуману багатовекторну стратегію.

Спроба одночасно догодити двом центрам сили

Москва паралельно робить суперечливі кроки. З одного боку, йдуть розмови про можливі масштабні домовленості зі США, зокрема в економічній та ресурсній сфері. З іншого – Росія вже має зобов'язання перед Китаєм, зокрема щодо стратегічних проєктів.

Вони з одного боку домовляються про мільярдні проєкти зі Сполученими Штатами, а з іншого роблять вигляд, що Сі Цзіньпін має повірити, що нічого не зміниться,

– зазначила Волошина.

За її словами, Росія намагається одночасно робити суперечливі кроки, не прораховуючи наслідків. У такій ситуації публічні перформанси виглядають як спроба прикрити внутрішню невизначеність.

Росія вже не здатна ні на які стратегії і ні на які багатоподовочки. Вони примітивні як двері,

– сказала Волошина.

Вона зазначила, що у серйозній геополітиці важлива послідовність і прогнозованість. Коли ж сигнали подаються емоційно і театралізовано, це створює враження нервової реакції, а не контрольованого процесу.

